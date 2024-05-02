Леший, Яга и Пересвет в Китае: что поразило гостей выставки в Гонконге

Русские супергерои поразили гостей международной выставки Global Sources Mobile Electronics, на которой в центре внимания были умный дом, товары для безопасности, мобильная и бытовая техника. Всего в этом событии приняли участие более 3 000 компаний со всего мира, в том числе из России.

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Персонажи, знакомые каждому жителю России с детства — Яга, Леший, Кощей, Змей Горыныч, Конек Горбунок и многие другие, — получили «вторую жизнь» в современном мире, а с ней и новые суперспособности. Все вместе они живут в огромной многогранной вселенной, которая и была представлена на одном из самых ярких стендов выставки — «Русские Супергерои BY».

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Такие персонажи более чем необычны для Азии, но интерес к компании был неподдельным, а новые серии мобильных аксессуаров и современных игровых гаджетов под брендом Супергероев произвели настоящий фурор. Статьи о ярком проекте появились во всех топовых СМИ Китая.

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Это объясняется еще и тем, что созданная российскими разработчиками вселенная не ограничивается персонажами русских сказок и былин. В ней найдется место и героям фольклора дружественных стран. Один из них уже поселился там — китайский Сунь Шэн, умный и хитрый Царь обезьян. С ним гости выставки смогли познакомиться лично. Гостям стенда раздавали подарки, а известный певец и композитор Александра Ягья великолепно исполнил китайские версии «Подмосковных вечеров», «Катюши» и «Фантазера».

Олег Рой и супергерои — Заря и Сунь Шэн Поделиться Поделиться





«Каждый герой из нашей Вселенной олицетворяет собой те черты и тот характер, который мы хотели бы видеть у себя. Кстати, мы единственные в стране, кто смог и делает сразу три линейки товаров с супергероями из одной Вселенной — для детей 0+, 6+, 12+», — рассказал генеральный продюсер проекта, известный российский писатель и общественный деятель Олег Рой.

Например, Леший в команде отвечает за все, что связано с экологией и природой, Яга — за традиционную и доказательную медицину, Василиса взяла под покровительство моду и красоту, а Кощей — знание и науку. Интересно, что супергероиня кибернетики и хайтека — девочка Заря.

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В проект, по замыслу создателей, включены не только гаджеты, но и компьютерные, видео- и настольные игры разных жанров, серии комиксов и графических романов. В его рамках планируется снять анимационный сериал для подростков и взрослых, а также полнометражный анимационный фильм.

Global Sources Mobile Electronics проводится два раза в году. Следующая выставка ожидается осенью. Это мероприятие не только отражает последние достижения в сфере мобильных инноваций, но и подчеркивает значимость Гонконга как технологического мегаполиса для ведущих мировых производителей техники.

Фото предоставлены пресс-службой проекта «Русские Супергерои BY» ООО «ВСЕЛЕННАЯ БИ УАЙ», ИНН 9731120469, подробнее на сайте russiansuperheroes.ru

