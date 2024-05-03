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    В Петербурге 11-летняя девочка лишилась части пальца на перемене

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    Ученица одной из школ Фрунзенского района Петербурга лишилась части пальца в стенах учебного заведения.

    Как стало известно «Фонтанке», несчастный случай произошел утром в пятницу, 3 мая. Во время перемены 11-летняя девочка прищемила руку дверью.

    Ребенка доставили в больницу с травматической ампутацией части пальца. Девочку направили в микрохирургическое отделение. Она находится в состоянии средней тяжести.

    «В настоящий момент ребёнок в операционной. В результате несчастного случая в школе имела место травматическая ампутация фрагмента дистальной фаланги третьего пальца левой кисти, в клинике университета делают всё возможное для сохранения кисти, ее функций. Оперируют детские микрохирурги», — рассказали «Фонтанке» в пресс-службе Педиатрического университета.

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