В центре Петербурга под асфальтом обнаружили булыжную мостовую. И уничтожили ее

Историческую мостовую обнаружили и практически сразу демонтировали во время ремонта во дворе на улице Глинки, 9–11. Об этом сообщило градозащитное сообщество «Старый Петербург». «Фонтанка» присмотрелась к этой ситуации и изучила подход Петербурга к историческому мощению, которое всплывает время от времени.





Без обязательств по сохранению

Новый участок булыжного покрытия был обнаружен во дворе дома фон Кистера, который находится на пересечении улицы Глинки и Театральной площади, в 20 метрах от Мариинского театра. Сам дом построен в конце XVIII — начале XIX века, это выявленный объект культурного наследия. Старинное мощение, как это часто бывает, скрывало от посторонних глаз асфальтовое покрытие, которое уложили просто поверх. Сейчас городские власти решили заменить асфальт современной брусчаткой — и рабочие, сняв верхний слой, обнаружили там следы истории.



Местные жители успели расчистить открывшийся участок булыжного покрытия и сфотографировали его. Однако к 1 мая следов булыжного мощения на этом участке уже не осталось. Работы по этому адресу ведет МО «Адмиралтейский округ», но его глава Николай Крылов накануне повесил трубку, услышав слово «Фонтанка». Позже, впрочем, сообщил, что готовит комментарий. К моменту публикации приготовить не успел.





Очевидно, мостовая утрачена без следа, и заниматься ее восстановлением никто не планирует. Городские чиновники точно не подключатся. «Булыжное мощение не является выявленным объектом археологического наследия и не отнесено к предмету охраны», — сообщили «Фонтанке» в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП).

В Смольном уточнили, что органы местного самоуправления имеют полное право заниматься благоустройством, и в частности — заменой дорожных покрытий без обязательств по их сохранению.



История борьбы: Марата, Римского-Корсакова, Репина

Дореволюцонное мощение в Петербурге то и дело обнаруживается на участках, где проходит ремонт. Не обходится без скандалов и во время работ там, где историческая брусчатка изначально на виду. Градозащитники каждый раз настаивают на сохранении старого мощения — ведь именно исторический облик Петербурга представляет собой дух города, основу его культуры и ценность для туристов. Однако в большинстве случаев сохранить дореволюционное покрытие не удается. «Фонтанка» собрала самые резонансные случаи за последние 10 лет.



Шлиссельбургское шоссе (Колпинский район). В мае 2023 года Куйбышевский районный суд прекратил дело по иску градозащитников против КГИОП. Четверо петербуржцев попытались оспорить решение о современном ремонте участка Шлиссельбургского шоссе, где было обнаружено мощение XVIII века. Среди истцов — бывшие члены Всероссийского общества охраны памятников и культуры (ВООПИК) Анна Капитонова и Александр Кононов. Сначала они требовали признать незаконным заключение КГИОП о соответствии проводимых на шоссе работ режимам зон охраняемого ландшафта. А потом уточнили свои требования, настаивая на незаконности бездействия КГИОП.



На время судебного процесса, который длился с 2022 года, действовали обеспечительные меры в виде запрета на демонтаж булыжного мощения. После завершения дела оно осталось незащищенным, но работы на конец 2023 года и так не велись: на фоне всех этих разбирательств подрядчик и город договор расторгли.



Улица Марата (Центральный район). В августе 2021 года во время работ по благоустройству во дворе дома на Марата, 46, было обнаружено двухслойное историческое мощение. Работы проводили за счет внебюджетных средств, и ответственный за эту территорию Владимирский округ принял решение сохранить один из участков с булыжным мощением, чтобы отдать дань истории. Остальное заменили на новый слой асфальта.



Фото: ВООПИиК, Санкт-Петербургское городское отделение Фото: ВООПИиК, Санкт-Петербургское городское отделение Фото: ВООПИиК, Санкт-Петербургское городское отделение Фото: ВООПИиК, Санкт-Петербургское городское отделение Поделиться Поделиться





Дмитровский переулок (Центральный район). Дореволюционное булыжное мощение во дворе дома 16 по Дмитровскому переулку было обнаружено под асфальтом во время ремонта покрытия. Активисты инициативной группы «Центральный район за комфортную среду обитания» расчистили его в надежде настоять на последующем сохранении. Вместе с булыжным мощением были обнаружены фрагменты старинной посуды. Панорамы «Яндекс.Карт» за 2023 год показывают в этом дворе современную брусчатку. Активисты подтвердили «Фонтанке», что булыжное мощение не было сохранено.

Петрозаводская улица (Петроградский район). В июле 2021 года на Петрозаводской, 18, началась подготовка к благоустройству двора. В результате был обнаружен участок исторической брусчатки. Активисты бережно очистили ее и передали информацию в КГИОП. Однако в комитете пришли к выводу, что этот участок находится вне границ объектов культурного наследия, поэтому оснований для его государственной охраны нет: конечное решение оставалось за заказчиком, муниципалитетом «Чкаловское». Самым простым решением было демонтировать историческую брусчатку и уложить современное покрытие.

Проспект Римского-Корсакова (Адмиралтейский район). В июле 2020 года во дворе дома на Римского-Корсакова, 39, что по соседству с Никольским собором, были обнаружены булыжное мощение и историческая брусчатка. Как повелось, рабочие снимали асфальт, чтобы уложить новое современное покрытие, и нашли дореволюционный слой. Активисты расчистили историческое мощение в надежде его сохранить. При поддержке депутата Законодательного собрания Алексея Ковалева петербуржцы пытались не допустить демонтаж и даже дежурили во дворе дома, чтобы останавливать технику. Однако в августе КГИОП одобрил работы по обновлению покрытия, и историческое мощение было демонтировано. При этом комитет рекомендовал после работ по гидроизоляции восстановить два участка булыжного мощения и исторической брусчатки и оставить в качестве исторического артефакта. Исполнители работ выделили для этого участки в несколько квадратных метров.



Фото: КГИОП Фото: КГИОП Поделиться Поделиться





Тучков переулок (Василеостровский район). Одну из немногих улиц, где сохранено историческое мощение и где поэтому регулярно снимали кино, решили отремонтировать летом 2020 года. Петербуржцы обратили внимание, что в техническом задании для подрядчика не прописаны особенности дорожного покрытия — так, словно это обычная асфальтированная дорога. Активисты и неравнодушные депутаты забили тревогу и взяли работы на особый общественный контроль. Подрядчик пообещал сохранить рисунок и площадь исторического мощения, обновив водоотведение и поребрики. Свое обещание он выполнил.



Парадная улица (Центральный район). Во время замены асфальтового покрытия рядом с домом на Парадной, 1, в апреле 2019 года была обнаружена булыжная мостовая. Подрядчик уложил на этом участке новый асфальт.



Улица Репина (Василеостровский район). Во время ремонта в октябре 2015 года историческую брусчатку, которая составляет неотъемлемый облик улицы, демонтировали бульдозером. Как отмечал депутат Заксобрания Алексей Ковалев, изначально чиновники планировали заменить ее на асфальт, но отказались от этой идеи. В ноябре, по итогам инспекции ремонтных работ, Ковалев обратил внимание, что мощение в обновленном виде значительно уменьшилось из-за расширения тротуаров и не соответствует историческому облику. После совещания с участием вице-губернатора Игоря Албина решили обязать подрядчика уложить историческое мощение заново, восстановив его рисунок и общую площадь.





Дегтярный переулок (Центральный район). В июле 2017 года во время ремонта дороги была демонтирована и выброшена историческая брусчатка. Активисты движения «Красивый Петербург» предлагали ее сохранить и организовать в переулке пешеходную зону. При этом они настаивали и на сохранении трамвайных рельсов, которые должны были напоминать об испытаниях первого в мире электрического трамвая на этом месте. В результате на дороге просто уложили асфальт.



Южное шоссе (Фрунзенский район). Во время прокладки магистрального трубопровода на Южном шоссе была обнаружена брусчатка XIX века — остатки дореволюционной Куракиной дороги, которая соединяла поселения и предприятия левого берега Невы с Новгородской, Московской и Петергофской дорогами. О каких-либо попытках сохранить эту историческую брусчатку ничего не известно.

