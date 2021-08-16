На участке планируется провести работы по водоотведению. По словам Тихоненко, средства будут привлекаться внебюджетные.
Заместитель председателя совета петербургского ВООПИиК Александр Кононов уточнил, что на территории двора есть как минимум два участка с хорошо сохранившейся брусчаткой. Один из них оставят, второй покроют асфальтом.
Двухслойную брусчатку ХIX века нашли во дворе на Марата во время работ по благоустройству в конце июля. Площадь мощения составила около четырех метров в ширину и шесть в длину.
Обнаружение исторической кладки в центре Петербурга не редкость. В том же Владимирском округе также в июле местные жители нашли булыжную мостовую во дворе по Дмитровскому переулку, 16–18.