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Во дворе на Марата сохранят дореволюционную брусчатку

Дореволюционная брусчатка во дворе бывшего доходного дома на Марата, 46, будет сохранена. Об этом сообщил на пресс-конференции для журналистов глава Владимирского округа Денис Тихоненко 16 августа.

На участке планируется провести работы по водоотведению. По словам Тихоненко, средства будут привлекаться внебюджетные.

Заместитель председателя совета петербургского ВООПИиК Александр Кононов уточнил, что на территории двора есть как минимум два участка с хорошо сохранившейся брусчаткой. Один из них оставят, второй покроют асфальтом.

Двухслойную брусчатку ХIX века нашли во дворе на Марата во время работ по благоустройству в конце июля. Площадь мощения составила около четырех метров в ширину и шесть в длину.

Обнаружение исторической кладки в центре Петербурга не редкость. В том же Владимирском округе также в июле местные жители нашли булыжную мостовую во дворе по Дмитровскому переулку, 16–18.

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Комментарии (1)

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Здравствуйте добрые люди! Я не знаю как и просить, но сложилась ситуация в моей жизни из которой я не могу выбраться самостоятельно. Мне нужна помощь. Мне 55 лет. Я переболела ковидом, и у меня появились осложнения. Лечусь уже 2,5 месяца. Хромаю, так как проблемы с коленными суставами. Так как работала без оформления, то больничного у меня нет. А средства заработанные кончились. Пытаюсь подработать как могу, но сейчас вопрос встает даже в том, что не на что приобрести лекарства. И иногда приходится очень экономить с едой. Живу одна.., попросить помощи особо не у кого.

Буду благодарна за любую помощь

Помогите мне пожалуйста номер карты. 2202 2003 7520 0340.
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