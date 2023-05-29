Суд прекратил дело об исторической брусчатке Шлиссельбургского шоссе. Но ее и так никто не трогает

Куйбышевский районный суд Петербурга прекратил производство по исковому заявлению нескольких активистов к КГИОП. Истцы оспаривали согласование комитетом работ по ремонту Шлиссельбургского шоссе, где нашли историческое мощение 18-го века. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга 29 мая, изначально истцы требовали признать незаконным заключение КГИОП о соответствии работ по ремонту шоссе режимам зон охраняемого ландшафта. На участке дороги от Петрозаводского шоссе до улицы Пролетарской Диктатуры есть историческое мощение 1732 года.

Напомним, в суд в 2022 году подали тогда еще член президиума петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории (ВООПИиК) Анна Капитонова и замглавы ВООПИиК Александр Кононов, а также петербуржцы Андрей и Виктория Зверевы. Суд ввел обеспечительные меры в виде запрета демонтировать булыжное мощение.

Впоследствии истцы подали уточненное заявление: они просили признать незаконным согласовательное письмо КГИОП и бездействие комитета, который не выдал на работы отрицательное заключение. Чиновники, в свою очередь, подали ходатайство о прекращении производства по делу: дело в том, что в конце апреля вступили в силу изменения в городской закон № 820–7 «О границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия…» и указанные в нем режимы не применяются к отношениям, разрешение на строительство по которым выдано до этого момента. К тому же работы по факту так и не проводятся, а значит, и согласовательное письмо КГИОП утратило актуальность. Суд с ответчиком согласился.

«Фонтанка» подробно рассказывала о коллизии с ремонтом Шлиссельбургского шоссе, которая тянется около 6 лет. Контракт на весь участок, включающий и историческое мощение, город подписал с ПО «Возрождение», но в 2021 году его расторгли по соглашению сторон.

В октябре того же года был заключен новый контракт почти на 100 млн с тем же подрядчиком: согласно ТЗ, предполагалось разобрать мостовую, почистить и выложить булыжники обратно на «пирог» из геотекстиля, щебеночно-песчаной смеси и бетона. Судя по сайту госзакупок, этот контракт также расторгнут в конце 2022 года, по нему выполнено работ на 800 тысяч.