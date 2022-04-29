Суд временно запретил демонтаж исторического мощения Шлиссельбургского тракта

Меры были наложены по ходатайству истцов, которые просят признать незаконным заключение городского комитета по охране памятников о соответствии ремонтных работ участка Шлиссельбургское шоссе от Петрозаводского шоссе до улицы Пролетарской Победы режимам ЗОЛ(37)01 (единая зона охраняемого природного ландшафта объектов культурного наследия, расположенных за пределами исторически сложившихся центральных районов) и ЗРЗ(37)01 (зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности). Эти режимы предусмотрены законом №820–7 об объединенных зонах охраны.

В качестве истцов выступают член президиума петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории (ВООПИК) Анна Капитонова, замглавы ВООПИиК Александр Кононов, петербуржцы Андрей и Виктория Зверевы.



Контракт на ремонт этого участка Шлиссельбургского шоссе, согласно данным СПАРК, был заключен 18 октября 2021 года с АО «ПО «Возрождение». Сумма контракта составляет 99,6 млн рублей. До того, как решение суда по иску вступит в законную силу, «Возрождение» или другие лица не имеют права демонтировать булыжное покрытие.



«Фонтанка» подробно рассказывала об этой истории. В техзадании чиновники подошли к ремонту памятника — тракту петровских времен — как в обычной дороге. Покрытие планировалось снять, булыжники — почистить и уложить на слои из геотекстиля и щебеночно-песчаной смеси, а сверху заново замостить камнями. Один из авторов историко-культурной экспертизы Михаил Мильчик тогда пояснял редакции, что ремонт и реставрация — это принципиально разные вещи. Последняя — сильно дороже, и в рамках нее надо было провести работы по укреплению мощения. На тот момент отсутствие согласования комитета по охране памятников было одним из аргументов против обычного ремонта.

