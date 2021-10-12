Булыжник — оружие экономии. 300-летней петербургской мостовой намешали недорогой каменный коктейль

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Смольный собрался потратить почти 100 млн рублей на ремонт мощеной дороги петровских времен. Шлиссельбургский тракт планируют разобрать и собрать заново менее чем за 2 месяца. Петербуржцы бьют тревогу: территория находится под защитой как памятник, а предложенный метод превратит трехсотлетнюю дорогу в новодел.

Комитет по госзаказу Петербурга в начале октября подвел итоги аукциона на ремонт почти 5 километров одной из самых старых дорог Петербурга — Шлиссельбургского шоссе от пересечения Петрозаводского шоссе до улицы Пролетарской Победы. Цена контракта — 99,6 млн рублей. Все работы необходимо выполнить до 5 декабря. Это уже второй по счету конкурс, в первый раз претендентов не нашлось, во второй заявилась одна компания — АО «Возрождение». Данные о заключении контракта в настоящее время отсутствуют.



История с капитальным ремонтом этого отрезка Шлиссельбургского шоссе тянется с 2017 года. Тогда Смольный был готов потратить на это более 1,1 млрд рублей. Контракт получило все то же «Возрождение», но весной 2021 года он был расторгнут по соглашению сторон. Выполненных работ насчитали на 570 млн рублей. «Разводу» предшествовал скандал. В конце 2019 года на Шлиссельбургском шоссе вырубили почти три сотни деревьев. Комитет по охране памятников тогда составил протокол об административном правонарушении, а природоохранная прокуратура признала вырубки незаконными.



Жители Усть-Ижоры и градозащитники забили тревогу. Согласно актуальному техническому заданию, подрядчику предстоит снять историческое мощение и провести очистку булыжников, уложить на шоссе «пирог» из геотекстиля, щебеночно-песчаной смеси, бетона и сверху снова вручную замостить. Камни планируется отсортировать по размеру, уложить «вразномет»: старые булыжники лягут вперемешку с новыми, по краям дороги — более крупные. Каждый осаживается в бетон резиновой киянкой до уровня покрытия. Пространство между камнями заполняется пескоцементной смесью.

Ранее в Смольном подчеркивали, что историческое покрытие должно быть сохранено. Участок Шлиссельбургского тракта в современной Усть-Ижоре был замощен еще во времена Петра I. Трасса соединяла Петербург с Архангельском. Со второй половины XIX века территория вдоль дороги активно развивалась из-за соседства с кирпичными заводами семьи купцов Захаровых.



Однако в очередной закупке чиновники как будто забыли, что речь идет о памятнике, а не о простой дороге. В документации нет сведений об оценке состояния тракта, ничего не говорится о согласовании работ с КГИОП, а сроки поставлены крайне жесткие. В границах запланированного дорожного ремонта находятся сразу два памятника. КГИОП весной наделил участок Шлиссельбургского тракта от дома № 169 до дома № 251 по одноименному шоссе статусом достопримечательного места и включил его в перечень выявленных объектов культурного наследия. А в числе предметов охраны (которые нельзя менять) числятся как оригинальная трассировка, профиль дороги, так и историческое булыжное покрытие — и то, которое видно сейчас, и то, которое скрыто асфальтом. Сейчас комитет готовит документы, чтобы перевести тракт из «выявленных» памятников в перечень региональных ОКН.



Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»



К тому же земля на обоих берегах в устье реки Ижоры — это уже федеральный памятник «Место битвы Александра Невского со шведами в 1240 году», историческое булыжное мощение указано и в числе его предметов охраны. Также часть шоссе находится под охраной в рамках городского закона № 820–7 об объединенных зонах охраны (и работы там требуют согласования со стороны комитета).



1, 2 — достопримечательное место «Участок Шлиссельбургского тракта», 3 — «Место битвы Александра Невского со шведами в 1240 году» Фото: скрин из распоряжения КГИОП №144-р от 28.04.2021 Поделиться Поделиться







В КГИОП «Фонтанке» подробно рассказали, как обстоит ситуация. По имеющейся в ведомстве информации, департамент государственной охраны культурного наследия Минкультуры еще только готовит проект приказа, в котором будут прописаны требования к осуществлению деятельности в границах места битвы Александра Невского. Только после утверждения документа проектная документация по ремонту Шлиссельбургского шоссе должна быть представлена на рассмотрение в КГИОП.

Кстати, в 2014 году комитет выдавал согласование на капремонт Шлиссельбургского шоссе. Проектную документацию тогда готовило ООО «Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт "СЕВЗАПИНЖТЕХНОЛОГИЯ"».



«Однако в связи с изменениями в законодательстве об охране объектов культурного наследия, а также в законодательстве о зонах охраны объектов культурного наследия согласованная в 2014 году КГИОП проектная документация по капитальному ремонту объекта «Шлиссельбургское шоссе от Петрозаводского шоссе до ул. Пролетарской Победы» утратила актуальность», — подчеркнули в комитете.

На момент выхода публикации документация на проведение работ в границах обоих памятников на рассмотрение КГИОП не поступала. По оставшемуся отрезку шоссе в феврале была предпринята попытка: комитет получил проект и из-за имеющихся замечаний отправил его на доработку. С тех пор — тишина.

Замглавы совета по сохранению культурного наследия при правительстве города, историк и кандидат искусствоведения Михаил Мильчик, который является одним из авторов историко-культурной экспертизы участка Шлиссельбургского тракта, относится к предложенному варианту ремонта резко отрицательно. «Дело в том, что реставрационный ремонт принципиально отличается от простого ремонта. Если бы проводили просто ремонт, то да, действительно надо все [покрытие] снять. А здесь надо провести работы по укреплению мощения. Это более сложная, более кропотливая и, скажу прямо, более дорогая работа. Но это реставрация», — прокомментировал он.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Мильчик пояснил, что необходимо определить, какие булыжные камни могут быть оставлены без изменений, какие должны быть укреплены. «Совсем необязательно для этого снимать все полотно. Это нужно определять конкретно. Надо получить полную информацию о состоянии покрытия — это первое и главное. А второе — предложения в связи с этим состоянием», — добавил он.

В «Возрождении» на все вопросы относительно предстоящего ремонта ответили лаконично: «Компания приступит к реализации контракта при соблюдении всех норм и требований к составу проектной документации, включая ее согласование во всех инстанциях и учреждениях и получение всех разрешительных документов в установленном порядке». На уточнение, означает ли это и согласование комитетом по охране памятников, директор филиала «ЦЕНТР» АО «ПО "Возрождение"» Виталий Годиев ответил утвердительно: «Мы должны оформить разрешение в КГИОП».

Заказчик работ — подведомственное комитету по развитию транспортной инфраструктуры ГКУ «Дирекция транспортного строительства». Редакция направила в КРТИ запроc, ответа на данный момент нет.



Ирина Корбат,

«Фонтанка.ру»

