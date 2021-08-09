Фото: Виктория Фадеева Поделиться Поделиться







«Фонтанка» рассказывает, как горожане отвоевывают старинное мощение вместо свежего асфальта, оттирают краску в парадных с витражей и собирают по кусочкам разрушенные печи. В последнее время в Петербурге нередко обнаруживают старинное мощение. Увидеть историю, которая скрывается под ногами, чаще всего позволяют работы по ремонту внутриквартальных территорий. Так, крупный участок нашли на прошлой неделе во дворе на Марата, 46, где под слоями асфальта сохранился уникальный по своему размеру фрагмент мощения конца XIX века.



Фото: vladimirskiy_okrug / instagram Фото: ВООПИиК Санкт-Петербургское городское отделение / vk.com Фото: ВООПИиК Санкт-Петербургское городское отделение / vk.com Фото: ВООПИиК Санкт-Петербургское городское отделение / vk.com Поделиться Поделиться







Градозащитники и местные жители вооружились лопатами и щетками и начали кропотливый труд. Они попросили дорожников приостановить работы и сделали пробную расчистку нескольких участков территории. Дореволюционное мощение оказалось только на одном из них.

Пока в других местах началось благоустройство по укладке нового покрытия, активисты тоже не скучали, а возвращали к жизни старое. За пару дней они расчистили около четырех метров в ширину и шести в длину. Муниципалы из МО «Владимирский округ» сами приняли участие в расчистке. «Позиция муниципалитета совместно с общественными организациями — найти пути сохранения исторического артефакта», — сказали там.

Булыжную мостовую нашли и за неделю до этого в соседнем дворе в Дмитровском переулке, 16. Там сняли асфальт, под которым скрывались исторические булыжники. Местные и активисты несколько дней собирались во дворе и расчищали покрытие. Вместе с брусчаткой на поверхности оказывались старинные куски тарелок и различной посуды, гвозди и другие артефакты.



В социальных сетях призывали желающих помочь освободить из-под асфальта старинное мощение. «Приходите помогать. Чем больше удастся раскрыть поверхность двора, тем больше шансов на сохранение или хотя бы консервацию истории нашего города», — писали активисты.



Фото: «Центральный район за комфортную среду обитания» / vk.com Фото: «Центральный район за комфортную среду обитания» / vk.com Фото: «Центральный район за комфортную среду обитания» / vk.com Поделиться Поделиться







Обнаружение мощения во дворах исторического центра, по мнению градозащитников, требует пересмотра методики ведения дорожных работ. В частности, устройство асфальта зачастую является более щадящим. Оно не требует сильного заглубления в грунт. «Дело в том, что если асфальт меняют на тротуарную плитку, то требуется откопать грунт на глубину 0,5 м, в том числе все предыдущие слои, включая булыжную мостовую, которая находится примерно на 0,3 м вглубь. Если при ремонте старый асфальт меняют на новый, то снимают только верхний слой старого асфальта (около 0,2 м) и укладывают новый. Таким образом, историческое мощение не раскапывают», — объяснила представитель ВООПИиК Анна Капитонова.

Перед тем как приступить к разработке проекта благоустройства во дворах Петербурга, КГИОП рекомендует дорожникам заглянуть в архивные материалы и провести тщательный анализ местности. Возможно, есть снимки, которые покажут, что в свое время мощение было, и тогда стоит поднимать асфальт с осторожностью. В случае выявления старины комитет настаивает на музеефикации наиболее сохранившихся фрагментов со включением их в современное благоустройство. Но таков порядок действий, если территория относится к объектам культурного наследия, если же нет, то сохранить участок будет сложнее.



«В подобных ситуациях КГИОП считает важным использование исторического мощения при благоустройстве, однако в данном случае этот вопрос относится к компетенции заказчика проведения данных работ», — заявили в комитете. При этом, как уточнили там, любая градостроительная деятельность на территории исторического центра Петербурга должна учитывать сохранение ключевых элементов и характеристик среды, которые представляют собой архитектурную и художественную ценность. Именно этим принципом могут руководствоваться петербуржцы, пытающиеся отстоять старинную кладку вне границ памятников архитектуры.

Возвращают к жизни петербуржцы не только то, что скрывается под ногами на улице, но и в парадных. В начале августа инициативная группа взялась отскабливать грязь в бывшем доходном доме в Басковом переулке, 26, со старинной плитки. Часть напольного исполнения в доме 1901 — 1903 годов постройки была изуродована застарелыми следами цемента и жевательной резинки. Активисты взяли скребки, моющие средства, тряпки и ведра и стали придавать былую свежесть старинной плитке.



автор фото Сергей Васильев Поделиться Поделиться







Как утверждает заместитель председателя петербургского отделения ВООПИиК Сергей Васильев, основная цель таких акций — показать жителям, что сохранение подобных элементов возможно, и находится оно в их руках.

Одна из ключевых проблем дома в настоящий момент — это замена окон. Старинные рамы здесь сохранились лучше всего, пережив войну и неблагоприятные погодные условия. Несмотря на это, в ближайшее время их планируют заменить на стеклопакет, из-за чего жители вышли на субботник, показав, что старинные окна им не безразличны. В Фонде капитального ремонта готовы оставить рамы, однако там ждут соответствующего заявления от собственников квартир. Сейчас идет сбор подписей.



В конце июля жители дома Станового по Старорусской улице, 2, являющегося памятником, нашли в подвале 20 мешков с изразцами исторических печей из парадных и квартир. Они вытащили их и устроили с соседями субботник. Заказали пиццу и мороженное и стали очищать фрагменты печей от застаревшей грязи.



Автор: Ярослав Костров / vk.com

Теперь в планах — восстановить имеющуюся печь в первой парадной и восстановить из фрагментов печь во второй. Как утверждает председатель дома Ярослав Костров, шанс вернуть былые печи есть, но для этого нужны большие деньги. Бюджета здания не хватит, чтобы потратить деньги на работы, так как много должников. Собирать с соседей на условно не жизненно необходимое благоустройство также не вариант. На это просто не найдется средств. «Будем искать спонсора, чтобы нанять фирму, которая соберёт нам печь из осколков и установит в парадной», — сказал Костров.



«Центральный район за комфортную среду обитания» / vk.com Поделиться Поделиться







В доме также занимались восстановлением двух тамбурных дверей центрального входа, которые на днях вернулись после реставрации. В этом жителям помог фонд «Внимание». Работы длились несколько месяцев. Сняли семь слоев краски и выяснили родной цвет входной группы. Теперь дверь выполнена в едином стиле. Специалисты также возвратили остекление, фурнитуру и восполнили утраты дерева.



Фото: Ярослав Костров Фото: Ярослав Костров Фото: Ярослав Костров Фото: Ярослав Костров Фото: Ярослав Костров Фото: Ярослав Костров Фото: Ярослав Костров Фото: Ярослав Костров Поделиться Поделиться







Согласно закону, на владельцев объектов культурного наследия накладываются обременения по их содержанию и использованию. Просто так взять и реставрировать печь нельзя. Работы запрещены, когда касаются изменения внешнего вида, но если речь идет о его сохранении, то они допускаются. Однако эти понятия настолько тесно связаны, что в любом случае придется объяснять свои намерения в КГИОП. При этом не все элементы в памятнике архитектуры подлежат охране. Однако, даже если это локальные архитектурные решения, оценивать возможность их реставрации также должен КГИОП.

Особая борьба в городе идет за сохранение витражей. Так, на Среднем проспекте Васильевского острова участники краеведческой ячейки «Гэнгъ» вместе с волонтёрами освободили из-под множества слоёв краски стекло, украшавшее парадную дома 1909 года постройки. Витраж закрасили несколько лет назад, «скорее всего, во время смены деревянной двери на металлическую». Активисты расчищали его не один месяц, суммарно потратив более 30 часов.



В настоящий момент они освобождают из-под краски арку в Саперном переулке, 6. По словам энтузиастов, глазурированная облицовка арок позволяет наполнять светом даже длинные проходы, из-за чего дополнительное освещение в солнечный день там не требуется.



Ксения Сидорина / instagram.com

Фото: Ксения Сидорина / instagram.com Поделиться Поделиться







Однако и работы по расчистке, если речь идет об объектах культурного наследия, должны проводиться также по согласованию с КГИОП. И все же есть такая формулировка, как «текущий уход», который предполагает хозяйственную деятельность собственника или иного законного владельца объекта. В данном случае разрешение КГИОП не требуется.

Мария Долбиш, «Фонтанка.ру»

