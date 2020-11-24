Участники краеведческой ячейки «Гэнгъ» вместе с волонтёрами освободили из-под множества слоёв краски витраж в доме на Васильевском острове. Работа на высоте пяти с лишним метров велась на протяжении нескольких месяцев. Результат «до» и «после» блогеры-краеведы показали пользователям соцсетей.
Витраж в парадной дома на Среднем проспекте, как и многие в Петербурге, на долгие годы оказался законсервированным под множеством слоев масляной краски. Работа над очищением стартовала в начале осени. Соосновательница ячейки «Гэнгъ» Ксения Сидорина тогда предположила, зачем сотрудники ЖЭКа взялись за кисти.
«Думаю, в случае с конкретно этим витражом все просто — меняли деревянную дверь на металлическую, ну и от излишнего усердия решили витраж закрасить. Это точно не злой умысел, не попытка скрыть красоту и не маскировка, чтобы не украли. Причины обычно куда проще и банальнее. Второй вариант — у нескольких стекол витража есть сколы и трещины. Трещины не на всю глубину стекла, но выглядят они не очень опрятно для тех, кто занимается ремонтом. Могли закрасить поэтому — так просто аккуратнее. И проще, чем объяснять принимающему работы, почему там стекло битое», — писала Ксения в октябре.
Ещё один краевед ячейки Алексей Шишкин сообщил, что суммарно на очистку витража было потрачено более 30 часов.
«На высоте в 5 метров с лишнем, балансируя на лестнице, ощутил помывочный дзен. Медитативно соскребал краску, драил до блеска, аккуратно вычищал швы. Когда переплеты заблестели темной латунью, а центральный цветок перестал быть мутным и засверкал изумрудом — словил почти синдром Стендаля. Для финального фото немножко считерил, попросил подсветить снаружи фонариком. Но, поверьте, там и без блогерских фокусов красота получилась несказанная», — подвёл итог работы Шишкин.
Как отмечала в комментариях Ксения Сидорина, жители дома на активистов, отмывающих витраж, как правило, реагировали «никак», что, впрочем, краеведов и волонтёров ни капли не демотивировало.
Напомним, на сегодняшний день ячейка «Гэнгъ» также восстанавливает детскую площадку «Морское дно» на Среднеохтинском проспекте. Площадка была построена летом 1980 г. строительным отрядом «Архитектор» Ленинградского инженерно-строительного института. Фотографии красоты можно посмотреть здесь.