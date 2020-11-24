Витраж в парадной дома на Среднем проспекте, как и многие в Петербурге, на долгие годы оказался законсервированным под множеством слоев масляной краски. Работа над очищением стартовала в начале осени. Соосновательница ячейки «Гэнгъ» Ксения Сидорина тогда предположила, зачем сотрудники ЖЭКа взялись за кисти.

Участники краеведческой ячейки «Гэнгъ» вместе с волонтёрами освободили из-под множества слоёв краски витраж в доме на Васильевском острове. Работа на высоте пяти с лишним метров велась на протяжении нескольких месяцев. Результат «до» и «после» блогеры-краеведы показали пользователям соцсетей.

«Думаю, в случае с конкретно этим витражом все просто — меняли деревянную дверь на металлическую, ну и от излишнего усердия решили витраж закрасить. Это точно не злой умысел, не попытка скрыть красоту и не маскировка, чтобы не украли. Причины обычно куда проще и банальнее. Второй вариант — у нескольких стекол витража есть сколы и трещины. Трещины не на всю глубину стекла, но выглядят они не очень опрятно для тех, кто занимается ремонтом. Могли закрасить поэтому — так просто аккуратнее. И проще, чем объяснять принимающему работы, почему там стекло битое», — писала Ксения в октябре.



Ещё один краевед ячейки Алексей Шишкин сообщил, что суммарно на очистку витража было потрачено более 30 часов.



«На высоте в 5 метров с лишнем, балансируя на лестнице, ощутил помывочный дзен. Медитативно соскребал краску, драил до блеска, аккуратно вычищал швы. Когда переплеты заблестели темной латунью, а центральный цветок перестал быть мутным и засверкал изумрудом — словил почти синдром Стендаля. Для финального фото немножко считерил, попросил подсветить снаружи фонариком. Но, поверьте, там и без блогерских фокусов красота получилась несказанная», — подвёл итог работы Шишкин.

