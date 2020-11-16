«Морское дно» Красногвардейского района: «банда» бьёт посуду на детской площадке, и это — к счастью
Петербургская команда блогеров «Гэнгъ» восстанавливает на Среднеохтинском проспекте, 41, детскую площадку «Морское дно».
Площадка была построена летом 1980 г. строительным отрядом «Архитектор» Ленинградского инженерно-строительного института. За четыре месяца с июня по сентябрь студенты реализовали эскизы одного из участников отряда Ивана Князева, находившегося под впечатлением от творений Антонио Гауди: использовали деревянные конструкции, кирпичи, раствор и кропотливый ручной труд по укладке мозаики из облицовочной плитки и даже старой посуды.
С течением времени площадка на Охте потеряла свою функциональность — на горке раньше были металлические листы, при входе — ворота и качели, развалилась часть конструкций, много где утеряна мозаика и полностью исчезли скамейки. Все это и решили восстановить активисты-краеведы.
Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
К сожалению, как рассказали «Фонтанке» инициаторы воссоздания архитектурной композиции, из-за пандемии работы пришлось перенести с весны на осень. И в начале октября началось восстановление мозаики. Неравнодушные местные жители приносят на площадку старую плитку и тарелки. Однако из-за похолодания работы с раствором опять пришлось отложить, теперь уже до весны. Сейчас волонтеры и жители Красногвардейского района подчищают уже уложенную мозаику, восстанавливают скамейки и обдумывают план ремонта детской горки — зимой она пригодится. С приятным удивлением участники «Гэнга» отмечают поддержку администрации Красногвардейского района — работники подключают их к электричеству, предоставляют доступ к воде и всячески поддерживают «административным ресурсом».
P. S. Уважаемые читатели, если у вас есть старая плитка, как на фотографиях (идеальный вариант — наружная облицовочная плитка советских многоэтажек), вы можете привезти ее в администрацию Красногвардейского района, предварительно позвонив туда. И ее передадут на площадку для дальнейшего восстановления.