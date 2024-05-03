Чиновника василеостровской администрации оштрафовали за «веселую» поездку

Начальник отдела информатизации и связи администрации Василеостровского района вдогонку к лишению прав получил штраф. Чиновнику все еще аукаются февральское ДТП и отказ провериться на алкоголь.



Мировая судья судебного участка №16 привлекла Александра Борисенко к административной ответственности по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ — за отказ от прохождения медосвидетельствования. Об этом 3 мая сообщила в своем Telegram-канале руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.