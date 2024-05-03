Чиновника василеостровской администрации оштрафовали за «веселую» поездку

Начальник отдела информатизации и связи администрации Василеостровского района вдогонку к лишению прав получил штраф. Чиновнику все еще аукаются февральское ДТП и отказ провериться на алкоголь.
Мировая судья судебного участка №16 привлекла Александра Борисенко к административной ответственности по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ — за отказ от прохождения медосвидетельствования. Об этом 3 мая сообщила в своем Telegram-канале руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.
В конце апреля чиновника на год лишили водительских прав за оставление места ДТП. На суд он тогда не явился. В этот раз Борисенко пришел на заседание, признал вину и выразил раскаяние. Суд назначил ему штраф в 30 тысяч рублей и лишил прав на 1,5 года. В общей сложности «веселая» поездка обошлась мужчине в 2,5 года без прав и 30 тысяч рублей.
Сама авария произошла в начале февраля на Наличной улице. Водитель Volvo наехал на Toyota и скрылся. Когда его нашли сотрудники ДПС, мужчина имел явные признаки опьянения, но отказался пройти освидетельствование, предъявив полицейским «корочки» сотрудника администрации.