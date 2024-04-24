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    Прикрыться «корочкой» не получилось. Петербургского чиновника лишили прав

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    7 комментариев

    Мировой судья лишил начальника отдела информатизации и связи администрации Василеостровского района Александра Борисенко прав сроком на один год после ДТП на Наличной улице. Об этом сообщила пресс-секретарь судов Петербурга Дарья Лебедева в среду, 24 апреля, в своем телеграм-канале.

    Борисенко привлекли к административной ответственности за оставление места ДТП. На заседание суда он не явился.

    Авария случилась еще в феврале: тогда нетрезвый водитель «Вольво» наехал на «Тойоту» и скрылся. Виновника ДТП нашли у дома 61 по Наличной улице.

    Как тогда писала «Фонтанка», Александр Борисенко предъявил инспекторам «корочку» администрации и медосвидетельствование проходить отказался.

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    Комментарии 7

    муматор25 Апр 2024 в 00:28
    на год? За ДТП по синьке и оставление места?
    +1−0
    27449583625 Апр 2024 в 00:15
    12.26 даже не возбудили (30000₽+1.5-2 года лишения)
    3 ч. 12.27 тоже (а там та де санкция)
    И даже по 1 части дали минисалку.
    Так с чего вдруг 'корочки не работают?
    Ещё как работают:)
    Вы бы так не смогли. Без корочек
    +1−0
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