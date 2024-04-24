Прикрыться «корочкой» не получилось. Петербургского чиновника лишили прав

Мировой судья лишил начальника отдела информатизации и связи администрации Василеостровского района Александра Борисенко прав сроком на один год после ДТП на Наличной улице. Об этом сообщила пресс-секретарь судов Петербурга Дарья Лебедева в среду, 24 апреля, в своем телеграм-канале.

Борисенко привлекли к административной ответственности за оставление места ДТП. На заседание суда он не явился.

