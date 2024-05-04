    Сейчас

    +7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +7˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 5

    2 м/с, вос

    766мм

    70%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd91.69eur98.56

    Здесь не стреляли со времен войны. Фото и видео из ДОТа под Гатчиной, где был уничтожен диверсант Украины

    1046
    3 комментария
    ДОТ у деревни Покизен-Пурская Гатчинского района Ленобласти
    ДОТ у деревни Покизен-Пурская Гатчинского района ЛенобластиФото: стажер 47news Екатерина Тюлькова
    ПоделитьсяПоделиться

    Издание 47news опубликовало кадры из долговременной огневой точки (ДОТ) в деревне Покизен-Пурская Гатчинского района, где прошлой ночью был застрелен предполагаемый украинский диверсант.

    стажер 47news Екатерина Тюлькова

    Как отмечает издание, кровь на траве видна уже на подходе к сооружению. На входе её следы отчетливы, а внутри — лужа с красным оттенком. Именно здесь, судя по фотографии ФСБ, лежал мертвый диверсант. Возможно, он сумел отползти вглубь уже после того, как в него попали. Вокруг видны следы множества ног. А вот следы от пуль остались еще со времен Великой отечественной войны, когда ДОТ был частью Красногвардейского укрепрайона.

    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: стажер 47news Екатерина Тюлькова
    ПоделитьсяПоделиться
    ПоделитьсяПоделиться

    О смерти 48-летнего украинского диверсанта ФСБ России сообщила утром 3 мая. По данным ведомства, его попытались задержать у схрона, содержимое которого планировал применить для взрыва топливного терминала в Тосненском районе. Мужчина пытался отстреливаться и был застрелен.

    ДОТ у деревни Покизен-Пурская Гатчинского района Ленобласти
    ДОТ у деревни Покизен-Пурская Гатчинского района ЛенобластиФото: стажер 47news Екатерина Тюлькова
    Фото: стажер 47news Екатерина Тюлькова

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Украинский диверсантФСБ
    ЛАЙК3
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close