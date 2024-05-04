Здесь не стреляли со времен войны. Фото и видео из ДОТа под Гатчиной, где был уничтожен диверсант Украины

Издание 47news опубликовало кадры из долговременной огневой точки (ДОТ) в деревне Покизен-Пурская Гатчинского района, где прошлой ночью был застрелен предполагаемый украинский диверсант.
стажер 47news Екатерина Тюлькова
Как отмечает издание, кровь на траве видна уже на подходе к сооружению. На входе её следы отчетливы, а внутри — лужа с красным оттенком. Именно здесь, судя по фотографии ФСБ, лежал мертвый диверсант. Возможно, он сумел отползти вглубь уже после того, как в него попали. Вокруг видны следы множества ног. А вот следы от пуль остались еще со времен Великой отечественной войны, когда ДОТ был частью Красногвардейского укрепрайона.
О смерти 48-летнего украинского диверсанта ФСБ России сообщила утром 3 мая. По данным ведомства, его попытались задержать у схрона, содержимое которого планировал применить для взрыва топливного терминала в Тосненском районе. Мужчина пытался отстреливаться и был застрелен.