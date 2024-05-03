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    Маск обратил внимание на госдолг США

    2016
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    Илон Маск считает, что «доллар ничего не будет стоить», если США не решат проблемы с государственным долгом. Об этом в пятницу, 3 мая, предприниматель написал на своей странице в Х.com.

    «Нам нужно что-то сделать с нашим государственным долгом, иначе доллар ничего не будет стоить», — сказано в посте бизнесмена.

    Такими словами основатель Space X и Тesla отреагировал на заявления американского военного и экс-советника Трампа по нацбезопасности Герберта Макмастера, который предложил удвоить расходы на оборону США из-за «приближения Третьей мировой войны».

    В январе 2024 года госдолг США впервые в истории превысил 34 триллиона долларов.

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    Илон МаскГосдолг США
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