Маск обратил внимание на госдолг США

Илон Маск считает, что «доллар ничего не будет стоить», если США не решат проблемы с государственным долгом. Об этом в пятницу, 3 мая, предприниматель написал на своей странице в Х.com.



«Нам нужно что-то сделать с нашим государственным долгом, иначе доллар ничего не будет стоить», — сказано в посте бизнесмена.



Такими словами основатель Space X и Тesla отреагировал на заявления американского военного и экс-советника Трампа по нацбезопасности Герберта Макмастера, который предложил удвоить расходы на оборону США из-за «приближения Третьей мировой войны».

