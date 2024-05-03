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    Байден: США примут меры против виновных в попытках подавить свободу СМИ по всему миру

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    В ближайшее время США разработают пакет мер, который будет направлен против ограничения свободы прессы по всему миру. Об этом в пятницу, 3 мая, заявил президент США Джо Байден, передает ТАСС.

    «В ближайшие недели я приму ряд административных мер, направленных на противодействие глобальному подавлению свободы прессы, примером которому стали неправомерные задержания журналистов по всему миру», — сказал Байден.

    В пакете мер может быть ограничение выдачи виз, санкции в отношении тех, кто «заставляет прессу замолчать».

    По словам Байдена, 2023 год стал «самым смертоносным» для журналистов, в том числе из-за смертей корреспондентов, освещающих боевые действия в Газе.

    Также американский лидер выступил с утверждением, что единственной причиной ареста в России журналистов Эвана Гершковича и Алсу Курмашевой стала из связь с американскими СМИ.

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    СМИДжо БайденСША
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