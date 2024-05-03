Байден: США примут меры против виновных в попытках подавить свободу СМИ по всему миру

В ближайшее время США разработают пакет мер, который будет направлен против ограничения свободы прессы по всему миру. Об этом в пятницу, 3 мая, заявил президент США Джо Байден, передает ТАСС.

«В ближайшие недели я приму ряд административных мер, направленных на противодействие глобальному подавлению свободы прессы, примером которому стали неправомерные задержания журналистов по всему миру», — сказал Байден.

В пакете мер может быть ограничение выдачи виз, санкции в отношении тех, кто «заставляет прессу замолчать».

