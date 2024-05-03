Суд арестовал подозреваемого в нападении на школьницу в Люберцах. В России он находился незаконно

Мужчина, подозреваемый в нападении на 9-летнюю школьницу в Люберцах, является иностранным гражданином. В России он находился незаконно. Подробности 3 мая сообщает прокуратура Московской области.
Прокуратура Московской области
В ходе проверки законности пребывания 33-летнего подозреваемого на территории России установлен факт использования подложного уведомления о прибытии иностранного гражданина. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов). Суд отправил мужчину под стражу до 1 июня. От дачи показаний он отказался и против меры не возражал.
По данным следствия, накануне в Люберцах девочка возвращалась домой из школы в компании других детей. Навстречу им шел мужчина, который неожиданно ударил школьницу по голове и по носу, а затем скрылся. Его задержали очевидцы случившегося. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Ребенка после оказания медицинской помощи отпустили домой.