В Люберцах девятилетняя девочка получила удар по голове от прохожего. Нападавшего задержали

Девятилетняя девочка пострадала в результате нападения неизвестного мужчины в подмосковных Люберцах. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело о хулиганстве (статья 213 УК РФ), сообщает 2 мая Следственный комитет Московской области.
По данным следствия, ребенок возвращался домой из школы в компании других детей. Навстречу им шел мужчина, который неожиданно ударил школьницу по голове и по носу, а затем скрылся.
На причастность к совершению преступления проверяется мужчина 1999 года рождения. На видео, которое разошлось по телеграм-каналам, видно, что перед встречей с детьми неизвестный лупил ногами машины. От удара девочка упала на землю. В травмпункте у нее зафиксировали синяки и ссадины.
Предполагаемого злоумышленника задержали очевидцы произошедшего. В связи с тем, что ему требовалась медицинская помощь, его отправили в больницу, а уже затем в полицию, уточнила в телеграм-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Расследование уголовного дела контролирует Люберецкая городская прокуратура.