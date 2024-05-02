В Люберцах девятилетняя девочка получила удар по голове от прохожего. Нападавшего задержали

По данным следствия, ребенок возвращался домой из школы в компании других детей. Навстречу им шел мужчина, который неожиданно ударил школьницу по голове и по носу, а затем скрылся.



На причастность к совершению преступления проверяется мужчина 1999 года рождения. На видео, которое разошлось по телеграм-каналам, видно, что перед встречей с детьми неизвестный лупил ногами машины. От удара девочка упала на землю. В травмпункте у нее зафиксировали синяки и ссадины.

