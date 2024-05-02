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    В Люберцах девятилетняя девочка получила удар по голове от прохожего. Нападавшего задержали

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    Девятилетняя девочка пострадала в результате нападения неизвестного мужчины в подмосковных Люберцах. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело о хулиганстве (статья 213 УК РФ), сообщает 2 мая Следственный комитет Московской области.

    Телеграм-канал официального представителя МВД РФ Ирины Волк

    По данным следствия, ребенок возвращался домой из школы в компании других детей. Навстречу им шел мужчина, который неожиданно ударил школьницу по голове и по носу, а затем скрылся.

    На причастность к совершению преступления проверяется мужчина 1999 года рождения. На видео, которое разошлось по телеграм-каналам, видно, что перед встречей с детьми неизвестный лупил ногами машины. От удара девочка упала на землю. В травмпункте у нее зафиксировали синяки и ссадины.

    Предполагаемого злоумышленника задержали очевидцы произошедшего. В связи с тем, что ему требовалась медицинская помощь, его отправили в больницу, а уже затем в полицию, уточнила в телеграм-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

    Расследование уголовного дела контролирует Люберецкая городская прокуратура.

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