Впечатлившись отказом от ПМЭФ, «Фонтанка» разузнала, какие еще из запланированных на три ближайших месяца мероприятий могут лечь в долгий ящик, а какие состоятся при любом коронавирусе.

А если коронавирус? Что еще могут отменить в Петербурге

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Петербургский международный экономический форум должен был пройти 3–6 июня. Теперь его не будет, но до начала лета в Петербурге должны пройти с десяток крупных городских мероприятий. «Фонтанка» обзвонила организаторов с вопросом в лоб: могут ли отменить и их?

Начали, не постеснявшись, со святого — Парада Победы на 9 Мая. В пресс-службе Западного военного округа от такой «наглости» опешили: «У нас нет такой информации. И откуда вы взяли? Честно говоря, удивляюсь!» Прослушав историю о плачевной судьбе экономического форума, прониклись сочувствием. Но не дрогнули: «Нет такой вероятности. По крайней мере, даже не обсуждается это. До 9 Мая еще очень много времени».

Такую же уверенность продемонстрировало руководство штаба регионального отделения движения «Бессмертный полк России» в Санкт-Петербурге в лице Андрея Краснобаева. «Пока такая возможность не рассматривается, — ответил он. — Я сегодня встречался с председателем комитета по социальной политике Александром Ржаненковым, мы как раз уже начали подготовительную работу по «Бессмертному полку». В любом случае, будем ориентироваться на требования Роспотребнадзора, на указания главного санитарного врача по Санкт-Петербургу. Но пока готовимся к проведению шествия». Краснобаев добавил, что в течение марта еще запланированы совещания с участием городского правительства, на которых будут приняты все необходимые решения. «Пока мы готовимся к шествию в полном объеме», — подчеркнул он. Критерии смогли разъяснить на самом верху. Как сообщили «Фонтанке» источники в администрации президента, на сегодняшний день принято решение, что «массовые мероприятия Года памяти и славы будут отменяться только в условиях городской эпидемии».

РПЦ «не бросит бабушек» без молитвы Речи об отмене пасхальных богослужений тоже нет. В этом году христианский праздник выпал на 19 апреля. О вероятности применения специальных мер, связанных с коронавирусом, говорить пока рано. В епархии намерены ориентироваться на рекомендации профильных органов власти. Председатель отдела по взаимоотношениям Церкви и общества Санкт-Петербургской епархии протоиерей Александр Пелин сообщил «Фонтанке», что перед крупными событиями всегда обсуждаются меры безопасности, в том числе эпидемиологическое состояние. «В настоящее время идет первая неделя поста, все находятся на службах в своих храмах, соответственно, совещания не проводятся», — пояснил он. В преддверии Рождества и Пасхи проводится архиерейское совещание: собираются руководители всех епархий Ленобласти и Санкт-Петербурга, собираются архиблагочинные — священнослужителя, которые отвечают за районы города. «Что будет сделано в связи с коронавирусом? Пока в епархии документы, скажем, от главного санитарного врача города, [профильных] инстанций мы не получали, на тему, например, что город уже признан находящимся на карантине или в состоянии эпидемиологическом, — сказал он. — Если будут рекомендации городских или федеральных властей, тогда будут приняты соответствующие рекомендации по совершению богослужений в храмах и так далее. Пока мы не получили никаких на эту тему разъяснений... На каком основании мы должны что-то отменять?»

Он добавил, что священнослужители не могут «бросить бабушек, людей, которые ходят в храмы». В храмы люди ходят, потому что понимают, что для них важна молитва. В том числе, возможно, и за то, чтобы в России избежать тех самых страшных последствий, эпидемий, бед, заключил протоиерей. У «Ночи музеев» — еще не вечер Из традиционных майских мероприятий — Ночь музеев, сейчас она планируется на 16 мая. Пока культура не сдается: Эрмитаж со своей стороны не отменяет даже китайскую выставку, оставляя решение за зарубежным партнером, а южнокорейская и вовсе состоится уже точно. Организаторы «Ночи музеев» не так уверены в будущем, но перед лицом коронавируса спокойны. «Мы вчера с коллегами обсудили этот вопрос, — поделилась куратор проекта Наталья Яблонская. — На следующей неделе будет плановое заседание оргкомитета с участием коллег из других комитетов, которые нас поддерживают и помогают с проведением «Ночи музеев». Думаю, что мы там это обсудим. Но я думаю, что пока рано сеять панику. Понятно, что в случае с международными мероприятиями, где все очень задолго планируется и перелеты нужно заранее бронировать, ситуация более сложная. У нас же проект рассчитан на горожан, поэтому если события пойдут по негативному сценарию, есть время еще перенести дату, отменить и так далее. Пока мы действуем по плану, готовимся, а там посмотрим по ситуации».

Яблонская уточнила: у них есть время решать до середины апреля — после этого срока менять что-то без потерь будет сложнее. Те же вопросы и те же сроки — у организаторов петербургского Книжного салона, который мог пройти на Дворцовой площади с 14 по 17 мая. Пока с ним определенности нет, о чем упомянул на своей пресс-конференции 5 марта Михаил Пиотровский. Впрочем, главу музея, вероятно, в большей степени, чем коронавирус, беспокоил вид главной городской достопримечательности. «Пока решение не принято, — комментируют в комитете по печати. — Существует только риск отмены, не более. Возможно, решение появится на следующей неделе». Юристы не сдаются, демократы готовы поберечь людей До Международного юридического форума осталось 75 дней, говорит счетчик на сайте мероприятия. Оно пройдет в Петербурге 19–23 мая, и сейчас организаторы не видят оснований для отмены. В пресс-службе Международного юридического форума на вопрос об отмене мероприятия «включили юриста». «Сейчас мы ничего не отменяем. На текущий момент я могу вам сказать так», — заявила глава службы Елена Успенская. Она не смогла прокомментировать, идет ли обсуждение возможности отмены и какова вероятность, что форум не состоится. И напомнила, что есть установленные законом сроки для ответа на запрос СМИ, а организатору надо еще подготовить свою позицию и согласовать текст ответа. Минюст, который является соорганизатором мероприятия, пока не комментирует ситуацию. Отельеры, с которыми пообщалась «Фонтанка», в свою очередь говорят, что отменять юрфорум не планируется.

А вот демократы готовы отменить Первомай самостоятельно, руководствуясь здравым смыслом. Формально организаторами Первомайского шествия являются сами участники, которые подают заявки в смольнинский комитет по законности. Самое раннее, когда можно подать заявку, — за две недели. В комитете «Фонтанке» сообщили, что пока не получали информации о приостановке согласования массовых мероприятий в связи с коронавирусом. Но один из заявителей, лидер фракции «Яблоко» в петербургском парламенте Борис Вишневский, пояснил, что в случае, если ситуация с коронавирусом в городе будет развиваться по негативному сценарию, вероятно, что организаторы сами не будут подавать заявки. Глядишь, еще и ПМЭФ вернется Войдя во вкус, «Фонтанка» попыталась «отменить» День города. В администрации губернатора развели руками. «Мы все вчера тоже, вместе с вами, прочитали сообщение об отмене Экономического форума, пока другой информации нет, — сказали в пресс-службе, предложив перезвонить позже. — Никаких изменений пока в планах не делалось». И от себя добавили, что, будучи оптимистами, допускают, что даже ПМЭФ может еще вернуться.