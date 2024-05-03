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    Репетиция парада, МотоГТО, Пасха. Какие изменения ждут транспорт Петербурга в выходные

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    В грядущие выходные, затесавшиеся между майскими праздниками, в Петербурге пройдет генеральная репетиция парада Победы и мотофестиваль, а верующие будут отмечать праздник Пасхи. Все это добавит водителям ограничений и внесет коррективы в работу общественного транспорта.

    Генеральная репетиция торжественного парада в честь Дня Победы пройдет в центре Петербурга в воскресенье, 5 мая. Парковка на ряде улиц уже запрещена до 9 мая. С 7:00 до 12:30 5 мая для проезда закроют:

    • набережную Мойки от Невского проспекта до Певческого моста;
    • Миллионную улицу;
    • проезд вдоль домов 4 и 6–8 по Дворцовой площади;
    • набережную Зимней канавки;
    • Дворцовую набережную;
    • Дворцовый проезд;
    • Адмиралтейский проспект от Гороховой улицы до Невского проспекта;
    • Адмиралтейскую набережную;
    • Невский проспект от Садовой улицы до Дворцового проезда.
    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
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    На этот же период изменят трассы движения 8 автобусных маршрутов (№ 2, 3, 7, 10, 22, 24, 27 и 191) и 7 троллейбусных маршрутов (№ 1, 5, 7, 10, 11, 17 и 22). Подробно о том, как они будут следовать во время перекрытий, можно узнать на сайте ГКУ «Организатор перевозок».

    В субботу, 4 мая, в рамках открытия мотосезона 2024 года в Петербурге пройдет фестиваль #мотоГТО. В связи с этим с 12:30 до 14:00 перекроют следующие улицы:

    • Велосипедную аллею;
    • Северную дорогу в направлении от Велосипедной аллеи до Бодрова переулка и от Бодрова переулка до Рюхиной улицы;
    • Рюхину улицу в направлении от Северной дороги к Морскому проспекту;
    • Морской проспект в направлении от Рюхиной до Петроградской улицы;
    • Петроградскую улицу в направлении от Морского проспекта до Песочной набережной;
    • Песочную набережную в направлении от Левашовского проспекта до Каменноостровского проспекта;
    • Каменноостровский проспект в направлении от Песочной набережной до улицы Куйбышева;
    • Австрийскую площадь вдоль домов 18 и 12;
    • Большую Пушкарскую улицу от Ординарной улицы до Каменноостровского проспекта;
    • Кронверкскую набережную в направлении от Каменноостровского проспекта к проспекту Добролюбова;
    • проспект Добролюбова в направлении от Кронверкского проспекта до Ждановской набережной;
    • Ждановскую набережную в направлении от проспекта Добролюбова до моста Красного Курсанта;
    • Петровский проспект;
    • Петровскую площадь и улицу Савиной вдоль дома 13Б по Петровскому проспекту;
    • Южную дорогу в направлении от Большого Петровского моста до дома 19, корпус 2.

    Кроме того, с полуночи и до 23:59 4 мая на указанных участках будет запрещено парковаться.

    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
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    Пасха и предшествующая ей Великая суббота повлияют на городской транспорт по-другому. На 4 и 5 мая в Петербурге добавят автобусов на маршруты, следующие до городских кладбищ. Речь идет о маршрутах № 138, 195, 347, 382 и 398. А к Южному кладбищу пустят также автобусный экспресс-маршрут № 2М от метро «Московская».

    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
    Фото: Комитет по транспорту Петербурга

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    ПетербургПерекрытия движенияПарад Победы
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