Репетиция парада, МотоГТО, Пасха. Какие изменения ждут транспорт Петербурга в выходные

В грядущие выходные, затесавшиеся между майскими праздниками, в Петербурге пройдет генеральная репетиция парада Победы и мотофестиваль, а верующие будут отмечать праздник Пасхи. Все это добавит водителям ограничений и внесет коррективы в работу общественного транспорта.



Генеральная репетиция торжественного парада в честь Дня Победы пройдет в центре Петербурга в воскресенье, 5 мая. Парковка на ряде улиц уже запрещена до 9 мая. С 7:00 до 12:30 5 мая для проезда закроют: