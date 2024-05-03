Репетиция парада, МотоГТО, Пасха. Какие изменения ждут транспорт Петербурга в выходные

В грядущие выходные, затесавшиеся между майскими праздниками, в Петербурге пройдет генеральная репетиция парада Победы и мотофестиваль, а верующие будут отмечать праздник Пасхи. Все это добавит водителям ограничений и внесет коррективы в работу общественного транспорта.
Генеральная репетиция торжественного парада в честь Дня Победы пройдет в центре Петербурга в воскресенье, 5 мая. Парковка на ряде улиц уже запрещена до 9 мая. С 7:00 до 12:30 5 мая для проезда закроют:
- набережную Мойки от Невского проспекта до Певческого моста;
- Миллионную улицу;
- проезд вдоль домов 4 и 6–8 по Дворцовой площади;
- набережную Зимней канавки;
- Дворцовую набережную;
- Дворцовый проезд;
- Адмиралтейский проспект от Гороховой улицы до Невского проспекта;
- Адмиралтейскую набережную;
- Невский проспект от Садовой улицы до Дворцового проезда.
На этот же период изменят трассы движения 8 автобусных маршрутов (№ 2, 3, 7, 10, 22, 24, 27 и 191) и 7 троллейбусных маршрутов (№ 1, 5, 7, 10, 11, 17 и 22). Подробно о том, как они будут следовать во время перекрытий, можно узнать на сайте ГКУ «Организатор перевозок».
В субботу, 4 мая, в рамках открытия мотосезона 2024 года в Петербурге пройдет фестиваль #мотоГТО. В связи с этим с 12:30 до 14:00 перекроют следующие улицы:
- Велосипедную аллею;
- Северную дорогу в направлении от Велосипедной аллеи до Бодрова переулка и от Бодрова переулка до Рюхиной улицы;
- Рюхину улицу в направлении от Северной дороги к Морскому проспекту;
- Морской проспект в направлении от Рюхиной до Петроградской улицы;
- Петроградскую улицу в направлении от Морского проспекта до Песочной набережной;
- Песочную набережную в направлении от Левашовского проспекта до Каменноостровского проспекта;
- Каменноостровский проспект в направлении от Песочной набережной до улицы Куйбышева;
- Австрийскую площадь вдоль домов 18 и 12;
- Большую Пушкарскую улицу от Ординарной улицы до Каменноостровского проспекта;
- Кронверкскую набережную в направлении от Каменноостровского проспекта к проспекту Добролюбова;
- проспект Добролюбова в направлении от Кронверкского проспекта до Ждановской набережной;
- Ждановскую набережную в направлении от проспекта Добролюбова до моста Красного Курсанта;
- Петровский проспект;
- Петровскую площадь и улицу Савиной вдоль дома 13Б по Петровскому проспекту;
- Южную дорогу в направлении от Большого Петровского моста до дома 19, корпус 2.
Кроме того, с полуночи и до 23:59 4 мая на указанных участках будет запрещено парковаться.
Пасха и предшествующая ей Великая суббота повлияют на городской транспорт по-другому. На 4 и 5 мая в Петербурге добавят автобусов на маршруты, следующие до городских кладбищ. Речь идет о маршрутах № 138, 195, 347, 382 и 398. А к Южному кладбищу пустят также автобусный экспресс-маршрут