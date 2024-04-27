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    В Петербурге добавят автобусов до городских кладбищ

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    В православные праздники, которые выпадают на конец апреля — начало мая, в Петербурге усилят автобусные маршруты до городских кладбищ. Об этом 27 апреля сообщает пресс-служба комитета по транспорту.

    В 2024 году Вербное воскресенье выпадает на 28 апреля, Великая суббота — на 4 мая, а Пасху будут отмечать 5 мая. В дни православных праздников люди традиционно посещают могилы родных и возрастает пассажиропоток к кладбищам, в том числе в Петербурге. В эти дни пустят дополнительные автобусы на маршруты №№ 138, 195, 347, 382, 398. Их усилят до 470 рейсов в день.

    К Южному кладбищу будет возить также автобусный экспресс-маршрут №2М, следующий от станции метро «Московская» до Южного кладбища. Он будет ходить с 8 часов утра до 5 часов вечера, делая остановки в Демонстрационном проезде, у метро «Московская» и у Южного кладбища. На маршруте будут работать четыре автобуса особо большого класса. Интервал между ними составит 21–28 минут.

    Помимо этого, автобус №147 с 8:00 до 17:00 при движении в прямом направлении будет останавливаться и в Демонстрационном проезде.

    Добраться до мест массовых захоронений в Петербурге можно на следующих автобусах:

    • к Южному кладбищу — №№ 2М, 195, 147;
    • к Северному кладбищу — №№ 221, 397, 398;
    • к Пискаревскому мемориальному кладбищу и кладбищу при крематории — № 138;
    • к Казанскому кладбищу — № 382;
    • к Иликовскому кладбищу — № 347.

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