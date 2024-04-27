В Петербурге добавят автобусов до городских кладбищ

В православные праздники, которые выпадают на конец апреля — начало мая, в Петербурге усилят автобусные маршруты до городских кладбищ. Об этом 27 апреля сообщает пресс-служба комитета по транспорту.



В 2024 году Вербное воскресенье выпадает на 28 апреля, Великая суббота — на 4 мая, а Пасху будут отмечать 5 мая. В дни православных праздников люди традиционно посещают могилы родных и возрастает пассажиропоток к кладбищам, в том числе в Петербурге. В эти дни пустят дополнительные автобусы на маршруты №№ 138, 195, 347, 382, 398. Их усилят до 470 рейсов в день.