Российский президент принял в столице своего турецкого коллегу для обсуждения ситуации в сирийском Идлибе. Об этом 5 марта сообщается на сайте Кремля.

Долгое и крепкое рукопожатие. Путин встретил Эрдогана и его делегацию в Кремле и отметил, что Москва дорожит отношениями с Анкарой pic.twitter.com/VwHdjKBJQi

По его словам, российская сторона сожалеет по поводу гибели турецких военных на севере Сирии, однако Путин отметил, что сирийская армия не знала об их местонахождении. Ранее подобную мысль высказывало Минобороны РФ, предположив, что турки попали под огонь из-за наступления в составе противников режима Башара Асада.

«Нам всегда есть о чем поговорить, ну а сейчас ситуация в известной зоне, в Идлибе, обострилась настолько, что это требует нашего прямого личного разговора», — цитирует заявление Владимира Путина ТАСС.

Владимир Путин выразил надежду, что накалившаяся ситуация в Сирии не разрушит отношения двух стран. «Чтобы ничего подобного не повторялось», — резюмировал Путин. Турецкий лидер, в свою очередь, согласился, добавив, что цель — «развивать отношения».



Напомним, что 27 февраля Турция начала новую военную операцию в Сирии, назвав ее «Весенний щит». В ее рамках армия страны впервые применила «рой боевых дронов», ежедневно рапортуя о потерях в стане сторонников Асада. После начала операции Путин и Эрдоган провели телефонный разговор, во время которого президент Турции попросил Россию оставить его один на один с Башаром Асадом. Ситуация обострила отношения России и Турции, хотя в российском Совфеде и турецком военном ведомстве подчеркнули, что не ищут конфронтации.



Мартовская встреча Путина и Эрдогана в Москве уж не первая по вопросу Сирии. Так, 22 октября в Сочи лидеры подписали меморандум о взаимодействии.

