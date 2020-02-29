«Не вмешивайтесь!» Эрдоган раскрыл подробности телефонного разговора с Путиным о Сирии

Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что во время общения с российским коллегой предложил Москве не вмешиваться в противостояние Анкары и Дамаска.



«Я также сказал господину Путину "Что вы там [в Сирии] делаете? Если вы собираетесь построить базу, то делайте это, но отведите войска от нас. Оставьте нас один на один [с Баширом Ассадом]"», - цитирует 29 февраля заявление президента Турции агентство Anadolu.



На сайте президента РФ также есть сообщение о переговорах.



«С обеих сторон подчёркнута необходимость принятия дополнительных мер в целях нормализации обстановки на северо-западе Сирии», - говорится в заявлении.

