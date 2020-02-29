«Не вмешивайтесь!» Эрдоган раскрыл подробности телефонного разговора с Путиным о Сирии
Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что во время общения с российским коллегой предложил Москве не вмешиваться в противостояние Анкары и Дамаска.
«Я также сказал господину Путину "Что вы там [в Сирии] делаете? Если вы собираетесь построить базу, то делайте это, но отведите войска от нас. Оставьте нас один на один [с Баширом Ассадом]"», - цитирует 29 февраля заявление президента Турции агентство Anadolu.
На сайте президента РФ также есть сообщение о переговорах.
«С обеих сторон подчёркнута необходимость принятия дополнительных мер в целях нормализации обстановки на северо-западе Сирии», - говорится в заявлении.
Напомним, что ситуация на северо-западе арабской республики сильно накалилась 27 февраля, когда в Идлибе погибли 33 турецких военнослужащих при авиаударе ВВС Сирии. Минобороны РФ посчитало, что турки попали под огонь, так как якобы двигались среди наступавших боевиков. При этом российская сторона подчеркнула, что не допускает возможности военного конфликта с Турцией.