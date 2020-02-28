Войны с Турцией и НАТО не будет. В российском Совфеде рассказали о ситуации в Идлибе
Накалившаяся ситуация на северо-западе Сирии не приведет к резкому ухудшению отношений между Россией и Турцией, хотя ранее турецкие СМИ анонсировали перекрытие проливов Босфор и Дарданеллы для российских кораблей и отказ от С-400.
«У нас для этого достаточно рычагов влияния и взаимоотношений. Переводить их в крайне критическое положение, мне кажется, сейчас не стоит. Обстановку нагнетать тоже не стоит», — цитирует 28 февраля заявление Франца Клинцевича телеканал «360».
По мнению сенатора, сообщения СМИ о якобы готовящейся реакции турецких властей — это «разговоры», так как «подобные вещи публично не обсуждаются». Клинцевич отметил, что между Москвой и Анкарой существуют договоренности.
Кроме того, член международного комитета Совета Федерации Алексей Кондратьев в комментарии РИА «Новости» заявил, что ждать столкновения сил РФ и НАТО в Сирии также не стоит. «Вмешательство НАТО в действия России путём боестолкновений между войсками коалиций вряд ли возможно. Столкнуться с ядерной державой на фоне шантажа мигрантами, скорее, приведёт к понуждению партнёрами по НАТО к решению проблем переговорным путём», — отметил сенатор.
Напомним, что накануне в Идлибе погибли 33 турецких военнослужащих при авиаударе ВВС Сирии. Минобороны РФ посчитало, что турки попали под огонь, так как якобы двигались среди наступавших боевиков. По просьбе Анкары 28 февраля НАТО проведет внеочередную встречу по поводу ситуации в арабской республике.