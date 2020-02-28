Войны с Турцией и НАТО не будет. В российском Совфеде рассказали о ситуации в Идлибе

Накалившаяся ситуация на северо-западе Сирии не приведет к резкому ухудшению отношений между Россией и Турцией, хотя ранее турецкие СМИ анонсировали перекрытие проливов Босфор и Дарданеллы для российских кораблей и отказ от С-400.



«У нас для этого достаточно рычагов влияния и взаимоотношений. Переводить их в крайне критическое положение, мне кажется, сейчас не стоит. Обстановку нагнетать тоже не стоит», — цитирует 28 февраля заявление Франца Клинцевича телеканал «360».

По мнению сенатора, сообщения СМИ о якобы готовящейся реакции турецких властей — это «разговоры», так как «подобные вещи публично не обсуждаются». Клинцевич отметил, что между Москвой и Анкарой существуют договоренности.