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28.02.2020 11:46
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НАТО соберется обсуждать вооруженный конфликт в Идлибе

По просьбе Турции 28 февраля НАТО проведет внеочередную встречу, посвященную нападениям на турецких солдат в Идлибе на северо-западе Сирии, сообщает агентство Анадолу.

Накануне по меньшей мере 33 турецких солдата были убиты и десятки ранены в результате авиаудара силами правительственной армии САР в зоне деэскалации Идлиба, напоминает агентство.

«Сегодня совет #NATO собирается по просьбе Турции провести консультации в соответствии со статьей 4 основополагающего Вашингтонского договора НАТО о ситуации в Сирии», — заявил в Twitter генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

В сентябре 2018 года Турция и Россия договорились превратить Идлиб в зону деэскалации. В настоящее время в зоне деэскалации проживают четыре миллиона мирных жителей, сообщает турецкое информагентство.

С момента начала кровопролитной гражданской войны в Сирии в 2011 году Турция приняла около 3,7 миллиона сирийцев, покинувших свою страну.

Напомним, 12 февраля Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что намерен вытеснить правительственные силы Сирии из зоны деэскалации в Идлибе до конца месяца.

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Комментарии (1)

Cashmare
запахло жареным. походу эрдоган опять свои помидоры не будет знать, куда девать
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