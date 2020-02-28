Минобороны РФ: Турецкие военные попали под огонь армии Сирии, когда двигались среди наступавших боевиков
Сирийские военные нанесли авиаудар по позициям террористов, а не турецкой армии, уверены в Минобороны РФ. Позицию ведомства 28 февраля транслирует ТАСС.
«27 февраля в районе населенного пункта Бехун под обстрел сирийских войск попали турецкие военнослужащие, находившиеся в боевых порядках террористических формирований», — сказали в ведомстве.
В Минобороны сообщают, что турецкая армия ранее передала свои координаты российскому Центру примирения. И, согласно этим данным, никаких подразделений в районе населенного пункта Бехун не было и не должно было находиться
Наступление в районе Идлиба, сообщает ведомство, предприняли боевики террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (одно из названий запрещенной в РФ экстремистской организации «Джебхат ан-Нусра»).
В Министерстве обороны особо отметили, что российская авиация в районе населенного пункта Бехун не применялась.
В результате авиаудара под Идлибом, по последним данным, погибли 33 турецких военнослужащих.