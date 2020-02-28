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28.02.2020 09:21
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Минобороны РФ: Турецкие военные попали под огонь армии Сирии, когда двигались среди наступавших боевиков

Сирийские военные нанесли авиаудар по позициям террористов, а не турецкой армии, уверены в Минобороны РФ. Позицию ведомства 28 февраля транслирует ТАСС.

«27 февраля в районе населенного пункта Бехун под обстрел сирийских войск попали турецкие военнослужащие, находившиеся в боевых порядках террористических формирований», — сказали в ведомстве.

В Минобороны сообщают, что турецкая армия ранее передала свои координаты российскому Центру примирения. И, согласно этим данным, никаких подразделений в районе населенного пункта Бехун не было и не должно было находиться

Наступление в районе Идлиба, сообщает ведомство, предприняли боевики террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (одно из названий запрещенной в РФ экстремистской организации «Джебхат ан-Нусра»).

В Министерстве обороны особо отметили, что российская авиация в районе населенного пункта Бехун не применялась.

В результате авиаудара под Идлибом, по последним данным, погибли 33 турецких военнослужащих. 

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Комментарии (5)

Modest_5e4ce41f7533b
Задвижка на кране "Южного потока" уже смазана?
Жора  
Теперь нож в турецкую спину?
dragvs
Современная война, террористы против террористов...
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