В Турции на фоне кризиса в Сирии ограничили доступ жителей к соцсетям

Сложности с доступом к Instagram, YouTube, Twitter, Facebook, Google возникли в ночь с четверга на пятницу у жителей Турции возникли. Об этом 28 февраля пишет «Коммерсант» со ссылкой на информацию на сайте Downdetector.



Ресурс также сообщает, что из-за сбоя в работе телекоммуникационной компании Turk Telekom, ограничен доступ к телевидению, а также мессенджерам Whatsapp и Telegram. Информацию об этом подтверждают «РИА Новости», у корпункта которых также возникли проблемы с доступом в популярные соцсети.

