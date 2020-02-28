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28.02.2020 07:56
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В Турции на фоне кризиса в Сирии ограничили доступ жителей к соцсетям

Сложности с доступом к Instagram, YouTube, Twitter, Facebook, Google возникли в ночь с четверга на пятницу у жителей Турции возникли. Об этом 28 февраля пишет «Коммерсант» со ссылкой на информацию на сайте Downdetector.

Ресурс также сообщает, что из-за сбоя в работе телекоммуникационной компании Turk Telekom, ограничен доступ к телевидению, а также мессенджерам Whatsapp и Telegram. Информацию об этом подтверждают «РИА Новости», у корпункта которых также возникли проблемы с доступом в популярные соцсети.

Перебои с интернетом в стране возникли после информации об авиаударе сирийской армии по месту дислокации турецких войск в Идлибе. По поелсдним данным погибли 33 турецких военнослужащих.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл экстренное совещание по вопросам безопасности, после которого появилась информация о том, что Турция может обратиться в НАТО с просьбой о помощи.

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