Турция сбила сирийский самолет в рамках операции «Весенний щит»

Турецкое министерство обороны отчиталось о проходящей в Сирии военной операции.



«В рамках операции «Весенний щит» был сбит истребитель типа L-39, принадлежащий режиму [Башара Асада]», — сообщает 3 марта ведомство в своем Twitter.



Информация о сбитом самолете подтверждается и сирийским агентством Sana, которое рассказало о «поражении одного из военных самолетов». О судьбе пилотов не сообщается.



Кроме того, турецкие военные рапортуют о том, что за 24 часа они якобы смогли уничтожить беспилотник, подбить 6 танков, несколько бронированных машин и вооруженных пикапов, а также уничтожили склад боеприпасов.

