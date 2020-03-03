Турция сбила сирийский самолет в рамках операции «Весенний щит»

Турецкое министерство обороны отчиталось о проходящей в Сирии военной операции.
«В рамках операции «Весенний щит» был сбит истребитель типа L-39, принадлежащий режиму [Башара Асада]», — сообщает 3 марта ведомство в своем Twitter.
Информация о сбитом самолете подтверждается и сирийским агентством Sana, которое рассказало о «поражении одного из военных самолетов». О судьбе пилотов не сообщается.
Кроме того, турецкие военные рапортуют о том, что за 24 часа они якобы смогли уничтожить беспилотник, подбить 6 танков, несколько бронированных машин и вооруженных пикапов, а также уничтожили склад боеприпасов.
Напомним, что Турция начала свою новую военную операцию 27 февраля. Минобороны страны указывает, что «Весенний щит» не противоречит сочинским соглашениям между Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом. При этом президенты уже назначили новую встречу на 5 марта для обсуждения ситуации. Вчера турецкой армией впервые был задействован «рой боевых дронов».