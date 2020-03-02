Турция продолжает новую военную операцию в Сирии. Эрдогана с объяснениями в Кремле ждет Путин

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган проведет встречу с Владимиром Путиным в начале марта для обсуждения ситуации в Сирии.



«Действительно, президент Турецкой Республики прибудет в Москву с рабочим визитом 5 марта, где у него запланированы переговоры с нашим президентом», — цитирует 2 марта заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова ТАСС.



По его словам, Москва сохраняет приверженность договоренностям, которые были достигнуты лидерами двух стран на переговорах в Сочи в прошлом году. В частности, Россия поддерживает территориальную целостность Сирии, а также усилия президента Башара Асада по борьбе с террористами. Кроме того, Песков прокомментировал заявление главы управления по связям администрации президента Турции Фахреттина Алтуна о необходимости объявления бесполетной зоны над Идлибом. В Кремле заверили, что при таком условии Москва не может гарантировать безопасность полетов в регионе.

