Турция продолжает новую военную операцию в Сирии. Эрдогана с объяснениями в Кремле ждет Путин
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган проведет встречу с Владимиром Путиным в начале марта для обсуждения ситуации в Сирии.
«Действительно, президент Турецкой Республики прибудет в Москву с рабочим визитом 5 марта, где у него запланированы переговоры с нашим президентом», — цитирует 2 марта заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова ТАСС.
По его словам, Москва сохраняет приверженность договоренностям, которые были достигнуты лидерами двух стран на переговорах в Сочи в прошлом году. В частности, Россия поддерживает территориальную целостность Сирии, а также усилия президента Башара Асада по борьбе с террористами. Кроме того, Песков прокомментировал заявление главы управления по связям администрации президента Турции Фахреттина Алтуна о необходимости объявления бесполетной зоны над Идлибом. В Кремле заверили, что при таком условии Москва не может гарантировать безопасность полетов в регионе.
Начавшаяся 27 февраля операция «Весенний щит», как в комментарии агентству Anadolu рассказал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, направлена на прекращение кровопролития в арабской республике. По его словам, «Турция не стремится к военному противостоянию с Россией в Сирии». Акар настаивает, что «Весенний щит» попадает под действие сочинских договоренностей. Сам Эрдоган заявил, что он надеется на прекращение огня в арабской республике.
Напомним, что в октябре 2019 года Турция провела на севере Сирии операцию «Источник мира» (или «Родник мира»), которая была направлена и на борьбу с курдами. Ей предшествовал звонок Эрдогана Путину. В Дамаске не оценили самовольство соседей, посчитав, что за ним стоит желание аннексировать северные территории. Действия турецких военных не оценили и в США, где ввели санкции. 22 октября в Сочи Эрдоган и Путин подписали меморандум о взаимодействии, что привело к тому, что «Родник мира» иссяк через два дня. Кроме того, РФ и Турция приступили к совместному патрулированию на севере Сирии, которое не обходилось и без эксцессов. Это не мешало туркам грозиться возобновить свой «Источник мира».