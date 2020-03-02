FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +2
66.99р73.72р
02.03.2020 13:30
7
Печать

Турция продолжает новую военную операцию в Сирии. Эрдогана с объяснениями в Кремле ждет Путин

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган проведет встречу с Владимиром Путиным в начале марта для обсуждения ситуации в Сирии.

«Действительно, президент Турецкой Республики прибудет в Москву с рабочим визитом 5 марта, где у него запланированы переговоры с нашим президентом», — цитирует 2 марта заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова ТАСС.

По его словам, Москва сохраняет приверженность договоренностям, которые были достигнуты лидерами двух стран на переговорах в Сочи в прошлом году. В частности, Россия поддерживает территориальную целостность Сирии, а также усилия президента Башара Асада по борьбе с террористами. Кроме того, Песков прокомментировал заявление главы управления по связям администрации президента Турции Фахреттина Алтуна о необходимости объявления бесполетной зоны над Идлибом. В Кремле заверили, что при таком условии Москва не может гарантировать безопасность полетов в регионе.

Начавшаяся 27 февраля операция «Весенний щит», как в комментарии агентству Anadolu рассказал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, направлена на прекращение кровопролития в арабской республике. По его словам, «Турция не стремится к военному противостоянию с Россией в Сирии». Акар настаивает, что «Весенний щит» попадает под действие сочинских договоренностей. Сам Эрдоган заявил, что он надеется на прекращение огня в арабской республике.

Напомним, что в октябре 2019 года Турция провела на севере Сирии операцию «Источник мира» (или «Родник мира»), которая была направлена и на борьбу с курдами. Ей предшествовал звонок Эрдогана Путину. В Дамаске не оценили самовольство соседей, посчитав, что за ним стоит желание аннексировать северные территории. Действия турецких военных не оценили и в США, где ввели санкции. 22 октября в Сочи Эрдоган и Путин подписали меморандум о взаимодействии, что привело к тому, что «Родник мира» иссяк через два дня. Кроме того, РФ и Турция приступили к совместному патрулированию на севере Сирии, которое не обходилось и без эксцессов. Это не мешало туркам грозиться возобновить свой «Источник мира».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (7)

Zas
Чего то дед того. Сначала обстрелял турецкий конвой ракетами. Погибли около 70 турецких военослужащих. А теперь ждёт турецкого главнокомандующего у себя в кабинете. Ну-ну. Удачи дедуля.
Pilat
Володя джан, слЮшай, мамой клянусь, это не мы. Мы вообще из Турции уже года два не выезжаем....ты нам это, газ давай...и лЮчше бесплатно, да?
***_555
Народ волнуется про помидоры и ол-инклюзифф.
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний