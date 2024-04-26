СМИ сообщили об обысках в московском музее «Гараж» Романа Абрамовича

Обыски проходят в музее современного искусства «Гараж» на Крымском валу и в здании Наркомфина на Новинском бульваре в Москве, сообщает 26 апреля издание MSK1.RU со ссылкой на телеграм-канал «Осторожно, Москва». Уточняется, что руководителей и кураторов учреждения не отпускают до окончания следственных мероприятий, якобы им запрещено пользоваться телефонами.
Как пишет издание, предположительно обыск может быть связан с хранящейся в архиве литературой, попадающей под закон о запрете пропаганды ЛГБТ*(движение признано экстремистским и запрещено в РФ).
«Музей работает в штатном режиме», — сообщили «Фонтанке» в «Гараже».
Редакция обратилась за комментарием в пресс-службу музея.
В оперативной части ГУ МВД по Москве MSK1.RU также сообщили, что информации о проведении следственных действий по этому адресу не поступало. Кроме того, журналисты не наблюдают у главного здания и внутри музея сотрудников правоохранительных органов.
По данным РБК, «мероприятия» в музее «Гараж» проводит ФСБ.
Основатели «Гаража» — Дарья Жукова и Роман Абрамович — открыли современный музей в 2008 году. С февраля 2022 года организация не проводит выставки, но по-прежнему организует лекции и издает книги.