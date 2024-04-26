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    СМИ сообщили об обысках в московском музее «Гараж» Романа Абрамовича

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    Обыски проходят в музее современного искусства «Гараж» на Крымском валу и в здании Наркомфина на Новинском бульваре в Москве, сообщает 26 апреля издание MSK1.RU со ссылкой на телеграм-канал «Осторожно, Москва». Уточняется, что руководителей и кураторов учреждения не отпускают до окончания следственных мероприятий, якобы им запрещено пользоваться телефонами.

    Фото: Надежда Горшенина / MSK1.RU
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    Как пишет издание, предположительно обыск может быть связан с хранящейся в архиве литературой, попадающей под закон о запрете пропаганды ЛГБТ*(движение признано экстремистским и запрещено в РФ).

    «Музей работает в штатном режиме», — сообщили «Фонтанке» в «Гараже».

    Редакция обратилась за комментарием в пресс-службу музея.

    В оперативной части ГУ МВД по Москве MSK1.RU также сообщили, что информации о проведении следственных действий по этому адресу не поступало. Кроме того, журналисты не наблюдают у главного здания и внутри музея сотрудников правоохранительных органов.

    По данным РБК, «мероприятия» в музее «Гараж» проводит ФСБ.

    Основатели «Гаража» — Дарья Жукова и Роман Абрамович — открыли современный музей в 2008 году. С февраля 2022 года организация не проводит выставки, но по-прежнему организует лекции и издает книги.

    Фото: Надежда Горшенина / MSK1.RU

    *Верховный суд признал движение экстремистским и запретил его деятельность на территории России.

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    МузейОбыски
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