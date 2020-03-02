Турция применила в Сирии «рой боевых дронов». СМИ предупреждают об опасности «прямой конфронтации с Россией»

Турецкие военные во время своей боевой операции «Весенний щит» в Сирии применили новую тактику, использовав «десятки» боевых дронов.



«Турция развернула рой беспилотников, чтобы нанести удар по поддерживаемым Россией сирийским правительственным силам <...> Эта тактика пугает прямой конфронтацией члена НАТО Турции с Россией, что усиливает напряженность в отношениях между Эрдоганом и российским президентом Владимиром Путиным», — сообщает 2 марта Bloomberg.



Собеседник агентства среди турецких военных подчеркнул, что это был первый раз, когда Турция завладела столь большим воздушным пространством при помощи «десятков» беспилотников. Якобы дроны нанесли удары по сирийским базам и химическим складам, а также системам противоракетной обороны.

