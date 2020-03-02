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02.03.2020 15:49
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Турция применила в Сирии «рой боевых дронов». СМИ предупреждают об опасности «прямой конфронтации с Россией»

Турецкие военные во время своей боевой операции «Весенний щит» в Сирии применили новую тактику, использовав «десятки» боевых дронов.

«Турция развернула рой беспилотников, чтобы нанести удар по поддерживаемым Россией сирийским правительственным силам <...> Эта тактика пугает прямой конфронтацией члена НАТО Турции с Россией, что усиливает напряженность в отношениях между Эрдоганом и российским президентом Владимиром Путиным», — сообщает 2 марта Bloomberg.

Собеседник агентства среди турецких военных подчеркнул, что это был первый раз, когда Турция завладела столь большим воздушным пространством при помощи «десятков» беспилотников. Якобы дроны нанесли удары по сирийским базам и химическим складам, а также системам противоракетной обороны.

Ситуацию в арабской республике и новую военную кампанию Анкары турецкий президент обсудит с Владимиром Путиным 5 марта в Москве. Турецкий министр национальной обороны Хулуси Акар уже заверил, что не стремится к противостоянию с Москвой. В Совфеде РФ также отвергли возможность войны с Турцией.

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Комментарии (4)

AGP
Пора бы сирийцам ещё разок туркам по зубам проехаться, 33-х гробов, видимо, для последних недостаточно.
Kit.
https://www.youtube.com/watch?v=_Q3vKrdGhxA
Snaky
Опять ношфспину? Помидорами опять не обделаются? :)
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