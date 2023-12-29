«Поднимем цены для покрытия издержек». Как высокая ключевая ставка прошлась по планам бизнеса на 2024 год

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Поделиться Поделиться





Банк России в середине декабря повысил ключевую ставку до 16%. Этот шаг на повышение может быть не последним, а как долго показатель будет держаться на высоком уровне зависит от замедления роста цен и снижения инфляционных ожиданий. Будет ли это два, три месяца или больше, покажет время. «Фонтанка» узнала, как период высоких ставок сказался на планах бизнеса. Если одни предприниматели привыкли работать без заемных средств, другие могут в следующем году повысить цены на продукцию, третьи — ждут поддержки от государства.



Одним из эффектов ужесточения денежно-кредитной политики должно было стать замедление корпоративного кредитования. Его темпы роста в сентябре-ноябре оставались высокими. На начало декабря в годовом выражении кредитование бизнеса выросло на 21%. Как сообщила 25 декабря в интервью РБК председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, в корпоративном кредитовании появились первые признаки замедления.

«Но из-за высоких инфляционных ожиданий люди и бизнес берут кредиты, потому что считают, что инфляция будет высокая. Поэтому нам очень важны инфляционные ожидания, мы за этим следим. Но мы ожидаем, что в следующем году, конечно, темп роста кредитов не будет таким рекордно высоким, как в этом году, но будет положительным. В целом по экономике это где-то 5–10%», — заявила она.



Как уже писала «Фонтанка», банки, как правило, кредитуют предприятия по ставкам на 2–4 процентных пункта выше «ключа». Сейчас корпоративным заемщикам деньги достаются под 18–20%.

Глава Сбербанка Герман Греф в интервью телеканалу «Россия 24» назвал нынешнюю ставку в 16% запретительной. Она, по его словам, ограничила корпоративное и потребительское кредитование, а ипотечное живет за счет государственных дотаций.

О высоком уровне ставки эмоционально высказался основатель и совладелец сети «Теремок» Михаил Гончаров. «Госпожа Набиуллина подняла ставку. Экономика с темпом роста 3.5% перегрета и ее надо охладить. Это надо же такое ляпнуть! Китай развивался чуть ли не 20 лет подряд с ростом 8–10% в год, и его никто не охлаждал! Вот бы у кого учиться нужно. Но нет, — написал он в соцсетях. — Проценты по кредиту выросли до 19–20 процентов годовых. Очередной раз мы только по этой причине поднимем цены для покрытия издержек на рост стоимости кредита. Вот такая борьба с инфляцией. И точно также сделают все предприятия с кредитами. Поднимут цены».



Инвестиционные проекты для расширения производства и снижения цен, по его словам, будут сворачиваться, а уже запущенные — работать в убыток. Компенсация потерь опять же заставит инвесторов поднимать цены.

Лялья Садыкова, собственник сети салонов красоты «Лаки Лайк», общественный омбудсмен по вопросам защиты прав предпринимателей в индустрии красоты, отмечает, что ее бизнесу не пришлось менять свои инвестиционные планы на следующий год, но другие предприниматели, которые обращаются к ней за консультацией, сталкиваются с трудностями.



«Мы их отправляем кредитоваться по программе [льготного кредитования субъектов малого и среднего бизнеса] 1764, которая еще действует. Без поддержки, без спецпрограмм, к сожалению, ставки просто очень высокие, непосильные для реального бизнеса, по крайней мере в сфере услуг. Рентабельность бизнеса не позволяет выплачивать такие кредиты. Но и по льготным программам сейчас минимальная ставка 15% получается», — сообщила она «Фонтанке».

По словам предпринимательницы, с самыми серьезными проблемами столкнется сфера франчайзинга, поскольку она зачастую развивается на кредитные средства. Банки даже предлагают специальные предложения по запуску бизнеса по франшизе, но они окажутся невостребованными из-за высоких ставок. В целом рынок ожидает период стагнации, когда бизнес сфокусируется на достигнутом, и будет выжидать более приятных, стабильных времен. Рост издержек в итоге отразится в ценах.



«Я вижу, что у большинства уже было повышение цен в декабре, перед высоким спросом, но, я думаю, основное повышение все отложили до марта. Уже сейчас мы видим, что рост цен на товары, которые мы используем в работе уже не покрывает наши издержки и текущие цены не соответствуют реалиям рынка. Как минимум на 15–20% все цены будут проиндексированы в салонах красоты», — оценивает Садыкова.



Она оговаривается, что в меньшей степени это коснется эконом-сегмента. Такие салоны могут себе позволить не менять цены, поскольку у них расходуется мало материалов — клиенты почти не позволяют мыть себе голову, шампуни и бальзамы не тратятся, из расходников, по сути, используются только одноразовые воротнички. А вот остальные салоны бизнес, премиум, комфорт-класса скорее всего проиндексируют цены.



Крупный же бизнес говорит о своих инвестиционных планах неохотно. «Фонтанка» направила запросы в десяток крупных городских предприятий. В большинстве из них оставили вопросы без ответа. Отказались от комментариев в «Максидоме» и «Балтике».

Производитель молочных продуктов «Виола» реализовал все инвестиционные проекты этого года без привлечения заемных средств. На следующий год он планирует несколько масштабных инициатив, которые, как ожидает компания, окажут влияние на развитие бизнеса в долгосрочной перспективе и предполагают привлечение дополнительных инвестиций.

«Сейчас мы рассматриваем различные пути их реализации в условиях высокой ключевой ставки. В том числе, рассчитываем, что государство продолжит поддерживать российский производителей в рамках программы по обеспечению продовольственной безопасности и импортозамещению», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе компании.



Сокращенную инвестпрограмму на 2024 год утвердил на прошлой неделе «Газпром». После рекордных 2 трлн в 2023 году она составит 1,6 трлн. Влияние одной только ставки здесь вычленить трудно, хотя, конечно, без нее никак. «Газпром» реализует множество проектов по всей стране, в том числе в Петербурге. База водных видов спорта у Парка 300-летия, яхт-клуб и два новых небоскреба — работы много.

Бизнес, который никак не сможет обойтись без заемных денег — строительство. Как говорил «Фонтанке» генеральный директор компании «Дальпитерстрой» Аркадий Скоров, из-за высокой ставки 3–4 из десяти проектов не будут реализованы.

Активность инвесторов на рынке коммерческой недвижимости тоже замедлится. Большинство иностранных компаний и фондов уже реализовали свои объекты локальным инвесторам, но ряд крупных сделок ожидается. Высокая ключевая ставка и рост стоимости заемных денег, окажут на них дополнительное влияние.



«Думаю, мы продолжим наблюдать ослабление рубля и сохранение высокой ставки. Эти факторы окажут влияние на стоимость коммерческих объектов, поскольку продавцам придется предлагать объекты с высокой ставкой капитализации — на уровне 15% и больше годовых, чтобы быстро реализовать активы. Покупатели скорее всего будут ждать интересных цен, сохраняя свой капитал в ОФЗ и валюте», — считает Сергей Дуванов, руководитель проектов отдела инвестиций NF Group в Петербурге.

На фоне высоких банковских ставок возрос интерес компаний к выпуску облигаций как инструменту заимствования. Предварительно, в 2023 году объем корпоративных размещений на Московской бирже вырос на 33% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, отмечает Анастасия Пузанова, руководитель IR-проектов департамента корпоративных финансов «Цифра брокер». О возросшей популярности инструмента говорит и то, что в 2023 году облигации на бирже разместило рекордное количество компаний — более 180 эмитентов. Это были фирмы из разных отраслей и разные по масштабу.



К слову, среди петербургских компаний, которые недавно привлекли таким образом финансирование, Асфальтобетонный завод №1 разместил в середине ноября облигации на 2 млрд рублей со сроком погашения через три года. Также поставщик нефтепродуктов «РусОйл» впервые вышел на публичный долговой рынок и привлёк 200 миллионов со ставкой первого купона на уровне 18% годовых, а лизинговая компания «Интерлизинг» разместила бумаги на 4,5 миллиарда с купонной доходностью 16%.



«Не все компании, которые хотят привлечь финансирование на фондовом рынке, могут это сделать, поскольку порог входа для потенциальных эмитентов в сравнении с банковским кредитованием высокий ввиду широкого перечня требований к компании, — говорит Пузанова. — Но те компании, которые имеют возможность привлекать денежные средства посредством эмиссии облигаций, имеют большую свободу в выборе». Например, им не нужно предоставлять залог или обеспечение, деньги они получают не под конкретную цель и могут сами выбирать условия финансирования.



«Для самой компании-эмитента рисков в привлечении заимствований на фондовом рынке не больше, чем в банковском кредитовании», — считает эксперт.

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

