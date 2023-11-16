«Из 10 проектов штуки 3–4 выбрасывается». Рассказываем про настоящую стоимость кредитов для бизнеса

Фото: Евгений Разумный/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





Повышение ключевой ставки ударило не только по спросу, но и по предложению. Хоть банки и показывают в разделе «кредиты для бизнеса» рекламные ставки от 15 % и даже ниже, реальность сурова. Петербургские предприниматели рассказали «Фонтанке», насколько.



Процентные ставки по кредитам для крупного, среднего, малого бизнеса отличаются, не в пользу последнего. «Мы кредиты не берем. А так, ставка обычно равна ставке ЦБ плюс 3 % для нормальных заемщиков», — рассказали «Фонтанке» в одном из проектов, относящихся к малому бизнесу и тесно с ним взаимодействующем. Ставки в основном плавающие, так что в случае снижения — это благо, а в случае повышения — наказание.



«После повышения до 13% нам подняли ставку по кредиту до 19,7 %, а изначально, в декабре 2022 года, у нас вообще было 12,5 %, — говорит бухгалтер одной из фирм, специализирующихся на торговле напитками из-за границы. — После 15 % ещё не было повышения, но ждём. Боюсь — это не предел. Все для развития бизнеса, чтоб все загнулись».



Крупный петербургский предприниматель из сферы общепита рассказал «Фонтанке», что сейчас реальные процентные ставки по кредитам находятся в диапазоне от 18 до 22 %. И то, занять под 18 % могут клиенты, хорошо известные банку, с идеальной кредитной историей и ликвидными залогами, желательно превышающими сумму кредита вдвое, если речь идет о недвижимости. Верхняя граница, которая только условно проходит на уровне 22 %, а на самом деле может быть выше — то, на что сейчас могут рассчитывать «подкредитованные» бизнесмены, у которых дела не очень, но очень нужны деньги, вот только экономический смысл таких займов под большим вопросом.



«20 % годовых — это не соответствует никакому бизнесу, — возмущается предприниматель. — Если бы я за последние несколько лет на те деньги, которые зарабатывал, просто бы покупал доллары и клал их там под 4 % годовых, я бы заработал гораздо больше, чем в результате всего, чем я сейчас занимаюсь. А если бы я брал кредиты под 20 % годовых, то можно вообще ничем не заниматься, ничего не строить, потому что вообще ничего не остается. Окупаемость и так улетела к 4–5 годам, а если ты закидываешь туда 20 % годовых, то это 7–8 лет окупаемости, но тот же ресторан, в который ты вложил деньги, за эти 7–8 лет превращается в хлам».



Это не единственная проблема. По оценке ресторатора, из-за роста курса доллара себестоимость открытия заведения выросла вдвое, при этом цены на услуги в заведении за тот же период выросли примерно на 10 %. Хотя курс косвенно удается стабилизировать с помощью ключевой ставки, этот дисбаланс никуда не девается.

«Эта ставка — для рынка убийство. Недвижку нереально купить», — говорит предприниматель.

Строителям приходится еще тяжелее. По оценке генерального директора СК «Дальпитерстрой» Аркадия Скорова, банки выдают кредиты под строительные проекты по ставке «ключ» плюс 3,5–4 процентных пункта, и повышение ключевой ставки существенно ограничивает возможность кредитоваться.



«Рентабельность в многих проектах просто становится бессмысленной, — говорит он. — Я думаю, что от 30 до 40 процентов проектов становятся нерентабельными. То есть из 10 проектов штуки 3–4 выбрасывается в сторону».

О диапазоне от плюс 3 до плюс 4 процентных пунктов к «ключу» говорит и Юрий Филиппов, заместитель генерального директора по финансовой инвестиционной деятельности группы компаний СКСР («Союз Компаний Стратегия Рост»), которая развивает бизнес сразу по нескольким направлениям. В ее состав входят сеть дилерских центров «Автополе», строительная компания, IT-компания, пищевое и химическое производства.



«Последний подъем, наверное, был наиболее чувствительным, потому что он был и неожиданным, — рассуждает он. — Дальше не столько доступность или недоступность кредита для нас стала проблемой, потому что для оборотного финансирования это не стоп-фактор для кредитования. Это однозначно большая проблема для инвестиционных проектов, и по проектам мы действительно сейчас смотрим совершенно иначе на ситуацию. Мы увидели главную проблему не в части нашего кредитования, хотя это тоже очень существенно, у нас очень выросли проценты, но самое главное, что на фоне именно последнего повышения «ключа» мы прямо увидели падение не интереса, а возможности покупателей-физиков приобретать машины за счет потребительских кредитов. Это действительно оказало давление на спрос, на трафик людей, соответственно, наши продажи растут не такими большими темпами, как росли, например, в июле-августе».



Ранее «Фонтанка» писала, насколько выросли процентные ставки по розничным кредитам. Если говорить о самом дорогом из них, потребительском, без льгот, акций и страховок банки предлагают гражданам взять деньги под ставку от 19 до 29 % годовых, что не сильно отличается от процентов по кредитным картам.

Охлаждение потребительского спроса — это именно то, чего и хотел добиться регулятор повышением ключевой ставки. Также он предупреждал, что период жестких денежно-кредитных условий будет длительным. Насколько — ожидания бизнеса расходятся.

«Я закладываю историю умеренно пессимистичную, что, может быть, еще один подъем будет. Последние пару недель у меня, может, сменилось настроение, но еще недавно я был готов к тому, что еще будет подъем до уровня 17 %, а далее снижение», — говорит Юрий Филиппов.



По его мнению, какое-то символическое снижение может произойти под выборы, как прогнозируют некоторые эксперты, однако цикл снижения начнется не раньше третьего-четвертого квартала 2024 года, и никаких шагов по 2, 4 процентных пункта, как раньше, мы не увидим. «Я думаю, что это будет плавный цикл в течение пары лет и дойдет, может, до 10 процентов», — отмечает Филиппов.



Аркадий Скоров менее оптимистичен и ждет изменения ситуации к лучшему к 2025–2026 годам. — А как же тогда все это время проекты реализовывать? Замораживать их, ставить на паузу? — Божьей милостью.

Евгения Горбунова, Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

