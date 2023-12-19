Совет директоров «Газпрома» утвердил сокращенную инвестпрограмму в 1,6 трлн рублей

Совет директоров «Газпрома» утвердил инвестиционную программу на 2024 год на уровне 1,574 трлн рублей. Об этом 19 декабря говорится в сообщении компании.



Инвестпрограмма одобрена в том объеме, в котором ее в конце ноября согласовало правление компании. При этом она на 20,1% меньше, чем была в 2023 году (1,966 трлн рублей).

«Объем инвестиционной программы определен ранжированием инвестиционных проектов по степени приоритетности, мы в полном объеме обеспечим финансирование всех ключевых проектов газового бизнеса, включая проекты, ввод которых обеспечит рост доходов уже в ближайшие годы», — отметил Фамил Садыгов, заместитель председателя правления «Газпрома», слова которого приводятся в релизе.