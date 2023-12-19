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    Совет директоров «Газпрома» утвердил сокращенную инвестпрограмму в 1,6 трлн рублей

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    Совет директоров «Газпрома» утвердил инвестиционную программу на 2024 год на уровне 1,574 трлн рублей. Об этом 19 декабря говорится в сообщении компании.

    Инвестпрограмма одобрена в том объеме, в котором ее в конце ноября согласовало правление компании. При этом она на 20,1% меньше, чем была в 2023 году (1,966 трлн рублей).

    «Объем инвестиционной программы определен ранжированием инвестиционных проектов по степени приоритетности, мы в полном объеме обеспечим финансирование всех ключевых проектов газового бизнеса, включая проекты, ввод которых обеспечит рост доходов уже в ближайшие годы», — отметил Фамил Садыгов, заместитель председателя правления «Газпрома», слова которого приводятся в релизе.

    Помимо инвестпрограммы совет директоров также утвердил бюджет на 2024 год. Садыгов назвал его умеренно консервативным и сбалансированным. Операционные расходы дочерних компаний газового бизнеса на следующий год сократили на 206 млрд рублей. Общий долг группы «Газпром» по сравнению с 2023 годом существенно не изменится.

    По словам заместителя председателя правления, бюджет и инвестпрограмма позволят компании выполнить все производственные планы и обязательства перед контрагентами и даже оставить к концу года на счетах резервные 180 млрд рублей.

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