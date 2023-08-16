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    Конкуренция в чашке Петри. На петербургских прудах испытают «оружие массового поражения» для водорослей

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    Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» / архив
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    Комитет по природопользованию заказал несколько экспериментов в прудах Петербурга. Задача — выяснить, действует ли хоть одно оружие на синезеленые водоросли, которые каждый сезон захватывают местные водоемы.

    Конкурс объявлен на прошлой неделе, речь об «исследовании методов противодействия развитию синезеленых водорослей и оценке эффективности применения таких методов на водных объектах Санкт-Петербурга». Стоимость — 19 млн рублей, срок исполнения — до апреля 2025 года. Дальше — подробная раскладка по придонным и поверхностным слоям, бактериологическому анализу, биотестированию и т. д.

    Синезеленые водоросли — это постоянный гость петербургских внутренних водоемов и Финского залива в жаркие периоды, существовало огромное количество проектов, в том числе международных, по решению этой проблемы. Именно с размножением водорослей связывали случаи массовой гибели птиц, а в 2021-м странная гибель собаки после купания заставила вспомнить о том, что синезеленые водоросли выделяют нейротоксины и гепатотоксины. Эксперты каждый год напоминают об их опасности для человека и рассказывают, как избежать отравления.

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    В феврале Смольный сообщил, что начал работу Научно-технический совет по охране водных объектов. На заседании «был рассмотрен процесс интенсификации «цветения» воды», и нынешний конкурс — это продолжение сюжета. Судя по техзаданию, издеваться над водорослями будут в «экспериментальных» и «опытных» прудах: три из них без названия в Выборгском районе, три — Пейзажный, Корабельный и пруд «Очки» — в Московском.

    Для неспециалистов техзадание выглядит сложновато. Но в целом процесс такой: провести отбор проб, исследовать внутреннюю жизнь пруда, а потом посмотреть, что случится с пресловутой бактерией, если мы ее «вот так попробуем». В одном пруду всё обработают альгицидом (химическим препаратом для уничтожения водной растительности). В другой — подселят «воздушно-водные макрофиты» для улучшения экологического состояния водоема», если проще — то камыш и тростник; они должны извлекать биогенные вещества из водной массы и донных отложений, а потом всё это выкосят и уберут подальше как абсорбент.

    В третий — так же высадят «погруженную высшую водную растительность (роголистник, элодея канадская или аналоги). Здесь принцип похожий — дать им по максимуму собрать полезного для себя из воды и выкосить, оставив, правда, корневища в грунте.

    В четвертом используют принцип «разделяй и властвуй», то есть создадут на ровном месте конкуренцию синезеленым водорослям. Для этого в воду внесут фотосинтезирующие растения — хлореллы «Chlorella kessleri ВКПМ А1–11 ARW». Они «производят» кислород в результате своей жизнедеятельности, так что их появление — по идее — должно вести к биологической реабилитации водоема. Правда, он может «отторгнуть» спасителя. «В случае отсутствия способности хлореллы развиваться в воде анализируемого водоема осуществить замену водного объекта по согласованию с государственным заказчиком», — уточняет комитет. Два последних пруда оставлены для отбора проб в начале и в конце вегетативного периода.

    Шамиль Поздняков, директор Института исследований континентальных водных объектов РГГМУ, участвовал в составлении техзадания. Он рассказал «Фонтанке», что проблема усугубляется год от года. Причина, по его словам, в глобальных климатических изменениях, из-за которых благоприятный для размножения синезеленых водорослей период постоянно увеличивается. Кроме того, петербургские водоемы и залив, куда приходит Нева, остаются в зоне постоянного антропогенного воздействия. А именно отходы от различной деятельности человека, которые собираются по всему бассейну, в конечном итоге становятся питательными элементами для бактерий.

    В недавнем интервью EcoStandard.journal глава комитета по природопользованию Александр Герман анонсировал этот подход — взять несколько опытных водоемов и посмотреть, что действует на водоросли лучше. Отдельно останавливался он и на «конкурирующей фирме». «Один из депутатов, который обеспокоен состоянием Суздальских озер, предложил комитету проект: вырастить в Воронеже и запустить в эти водные объекты водоросль хлореллу, которая, как считается, нейтрализует синезеленые водоросли. Я пояснил, что пока этого делать не стоит, потому что мнения в научном сообществе неоднозначны. Кто-то говорит, что этот метод работает, а кто-то — наоборот, поэтому эффект пока неясен». Так что пока решили ставить эксперимент. «Уникальных способов борьбы с синезелеными водорослями в настоящее время не существует», — признал чиновник.

    Николай Кудин, «Фонтанка.ру»

    Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» / архив

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