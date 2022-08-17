Рай для Шрека. Финский зеленеет, но от купания в нём можно и покраснеть

Финский залив продолжает угрожающе зеленеть, горожане делятся видами в соцсетях, а специалисты бьют тревогу: купаться в этой красочной воде нельзя. «Фонтанка» узнала, чем это чревато и можно ли зарубить коварное цветение водорослей на корню.

Что делать

Универсальных способов борьбы с сине-зелеными водорослями, по сути, нет, объясняет заместитель городского комитета по природопользованию Михаил Страхов. Гораздо эффективнее тут работают превентивные меры — например, уменьшение сброса в водоемы сточных вод. Водоросли активно цветут в среде, где находится слишком много биогенных веществ, в частности азота и фосфора, которые попадают в воду с загрязненными стоками.



«Сейчас ситуация в Санкт-Петербурге в целом неплохая. Я бы даже сказал, что хорошая. Хозяйственно-бытовые сточные воды у нас проходят очистку на мощных очистных сооружениях Водоканала — это 99,6 % сточных вод. Кстати, до 1978 года они сбрасывались в реки и каналы Ленинграда без очистки. С точки зрения превентивных моментов стоит отдать должное Водоканалу», — говорит специалист.

Впрочем, Водоканал дотянулся не везде: картину портят частные дома, владельцы которых могут отводить стоки в канавы. Если земля возле водоема загрязнена, тоже будут проблемы: ненужные вещества могут смыть в водоем дожди. Поэтому, добавляет Михаил, важно держать участки у водоемов чистыми и разграничивать территории их уборки.



На природные факторы повлиять гораздо труднее: если ковер из водорослей уже появился, убрать его вряд ли получится. Ученые спорят о возможных методах борьбы: например, кто-то предлагает подселять к водорослям конкурирующие микроорганизмы, а кто-то считает такой способ сомнительным.

«Знаю, что проводят эксперименты по использованию ультразвука, который, по некоторым данным, угнетает сине-зеленые водоросли и препятствует их размножению. Все эти методы пока эмпирические, нуждаются в более глобальных исследованиях и носят характер первых подходов к решению этой проблемы. Понятно, что водоросли — неотъемлемый элемент экосистемы, поэтому способы борьбы с ними должны быть биологическими. Надо руководствоваться принципом «не навреди», — резюмирует наш собеседник.



Сине-зеленые водоросли активно цветут при жаре — а в Петербурге стоят особенно горячие деньки. Когда станет прохладнее, пугающее многих цветение пойдет на спад, успокаивает Михаил.



Чем опасно

«К нам в Городской кожно-венерологический диспансер ежедневно обращаются пациенты с жалобами на сыпь, возникшую после купания в различных водоёмах города и Ленинградской области. Задача врача-дерматовенеролога — определить причину, своевременно поставить верный диагноз и начать лечение. После купания в «цветущей воде» человек может почувствовать недомогание, слабость, зуд кожи, тошноту, головные и мышечные боли», — рассказывает врач-дерматовенеролог, заведующая консультативно-диагностическим отделением по оказанию платных медицинских услуг диспансера Елена Мошкова.



Врач предупреждает: мутно-зеленый оттенок воды и затхлый болотный запах должны насторожить купальщика. Водоросли могут быть токсичны, а реакция организма на них — очень разной: от сыпи до общего недомогания и даже приступа астмы. Кстати, токсины сине-зеленых водорослей могут быть вредны не только для людей, но и для птиц. Всемирная организация здравоохранения классифицирует их так:

— нейротоксины (действуют на нервную систему человека);

— гепатотоксины (влияют на работу печени);

— токсичные алкалоиды (вызывают симптомы болезни почек и желудочно-кишечного тракта, в том числе тошноту и диарею).



Впрочем, если вы покраснели после купания на природе, не стоит сразу винить злополучные водоросли. Возможно, вас настигла «болезнь купальщиков» — церкариоз. Почитав о нем, можно получить новую фобию: вызывают его личинки плоских червей, которые обычно паразитируют на водоплавающих птицах (утках и чайках), но по ошибке могут поселиться на теле человека. Учитывая, что человек — неестественный хозяин этих личинок, через некоторое время они погибают.

