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    Росприроднадзор рассказал, откуда на берегу Финского залива взялись «нефтепродукты»

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    6 комментариев

    «Нефтепродукты» на берегу Финского залива исследователи сотрудники Северо-Западного управления Росприроднадзора. Маркая масса цвета сажи, как выяснилось, — обыкновенные водоросли.

    «Субстанция, напоминающая следы нефтепродуктов, оказалась разлагающимися синезелёными водорослями, которые выбросило на берег приливным течением», — сообщили в ведомстве 16 августа.

    Ранее в СМИ появились видеозаписи, на которых запечатлены отдыхающие. На кадрах они ступают в чёрные пятна, перемешанные с песком. Журналисты предположили, что это следы топлива.

    Жаркая погода в Петербурге и Ленобласти спровоцировала рост синезелёных водорослей. Растения приводят к изменению цвета воды, а при разложении приобретают тёмный цвет, напоминающий вязкие нефтепродукты.

    «Фонтанка» писала, что 14 августа сразу нескольких читателей напугал цвет воды в Финском заливе — он стал ядовито-зелёным. Эксперт рассказал нашему изданию, что так выглядит массовое развитие синезелёных водорослей.

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    Комментарии 6

    Заливщик голосовых планок16 Авг 2022 в 21:47
    "«Субстанция, напоминающая следы нефтепродуктов, оказалась разлагающимися синезелёными водорослями, которые выбросило на берег приливным течением»" - так этож здорово! Не нужно ждать миллионы лет, "для образования" нефтепродуктов, можно прям из маркизовой лужи качать!
    +0−0
    07A16 Авг 2022 в 21:20
    Мало ли чего. Вот так и ВИЧ пропустили, все посмеивались и отмахивались! Предохраняйся теперь из-за вас, оптимисты!
    +0−0
    Kenny185916 Авг 2022 в 21:15
    Биологию учите двоечники, панику только наводят
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