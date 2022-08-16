Росприроднадзор рассказал, откуда на берегу Финского залива взялись «нефтепродукты»

«Нефтепродукты» на берегу Финского залива исследователи сотрудники Северо-Западного управления Росприроднадзора. Маркая масса цвета сажи, как выяснилось, — обыкновенные водоросли.
«Субстанция, напоминающая следы нефтепродуктов, оказалась разлагающимися синезелёными водорослями, которые выбросило на берег приливным течением», — сообщили в ведомстве 16 августа.
Ранее в СМИ появились видеозаписи, на которых запечатлены отдыхающие. На кадрах они ступают в чёрные пятна, перемешанные с песком. Журналисты предположили, что это следы топлива.
Жаркая погода в Петербурге и Ленобласти спровоцировала рост синезелёных водорослей. Растения приводят к изменению цвета воды, а при разложении приобретают тёмный цвет, напоминающий вязкие нефтепродукты.
«Фонтанка» писала, что 14 августа сразу нескольких читателей напугал цвет воды в Финском заливе — он стал ядовито-зелёным. Эксперт рассказал нашему изданию, что так выглядит массовое развитие синезелёных водорослей.