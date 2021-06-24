Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться







Жара вернула в водоёмы Петербурга сине-зелёный смердящий покров. В прошлые годы водоросли уже считали причиной массовой гибели уток. Этим летом после купания в Финском заливе умерла полуторагодовалая собака. Специалисты не исключают, что убийцу нужно искать в воде, враг может быть опасен и для человека.



Фото: Читательница «Фонтанки» Ольга Поделиться Поделиться







В первые дни июня Ольга гуляла с новошотландским ретривером по пляжу между Солнечным и Сестрорецком. Ещё не пришла 30-градусная жара, вода в Финском заливе где-то была мутноватой с песком, а где-то прозрачной. Информационные таблички на берегу не рекомендовали купаться, но горожане привычно их игнорировали. В воде охлаждались дети и взрослые.



Собака плескалась около часа, довольная выбежала на берег. Ее взяли на поводок, но она сделала пару шагов, упала и потеряла сознание. Хозяева подхватили животное на руки, вернулись к машине и экстренно направились в ближайшую ветклинику в Сестрорецке. По пути их питомца вырвало водой.

«Врач послушал собаку, сказал, что она дышит и с ней всё в порядке. Она, скорее всего, оклемается, нужно дать ей полежать, — вспоминает Ольга. — Мы спросили: а что если ей станет хуже? Врач сказал: «Я не могу ей никак помочь. Если бы это была моя собака, я бы повез её в реанимацию».

Тогда хозяева рванули в клинику Сотникова на улице Репищева. В машине у собаки пару раз останавливалось сердце. Ольга делала непрямой массаж и возвращала щенка в сознание.

«Пожалуйста, живи, мы тебя довезём», — умоляла она.

В клинике Сотникова собаку практически сразу подключили к ИВЛ. Самостоятельно дышать она уже не могла. «С момента, как она упала, и до приезда в клинику прошло где-то минут 50. За это время мы наблюдали, как на организм распространялся паралич. Сначала отказали задние лапки, потом передние. И самой последней отказала дыхательная система — произошёл паралич лёгких», — отмечает Ольга.



Первой гипотезой стало отравление сильнодействующим ядовитым веществом. Собака могла съесть закладку, но в моче наркотиков не нашли. Электроэнцефалограмма исключила версию мозговой комы. На вторые сутки у собаки начали возвращаться рефлексы, она стала реагировать на пощипывания.

«Через три дня попыталась вздохнуть. Это значит, у неё начал отходить паралич. Но отказало сердечко, — говорит Ольга. — Позвонили врачи и сказали, что снова сердце запустили, но оно почти не бьётся. Через час собака умерла, не удалось её реанимировать».

В заключении по результатам вскрытия указано, что причиной смерти могло стать отравление сине-зелёными водорослями. «Отравление неустановленным ядом. Не исключена острая вирусная или бактериальная инфекция», — говорится в документе.

Ветеринарный токсиколог клиники Сотникова Ольга Калашникова консультировала врачей по токсинам, которые могли вызвать стремительное ухудшение с поражением центральной нервной системы. «Это могли быть наркотические препараты, но они были исключены по результату исследования мочи. Сине-зеленые водоросли вырабатывают нейротоксин и гепатотоксин, картина может быть такой же», — отметила она в разговоре с «Фонтанкой».



По словам Калашниковой, в мире не производят коммерчески доступных тестов для животных, которые помогут выявить токсины сине-зелёных водорослей. Такими исследованиями пока занимаются отдельные институты. «В моей практике подобные отравления случаются один-два раза за сезон. Диагноз ставится по характерной клинической картине, — рассуждает Калашникова. — Но это лишь версия, в данном случае уверенности в отравлении сине-зелеными водорослями нет. Просто других токсинов, подходящих под картину, я не знаю. Из факторов, вызывающих сомнение: крупный водоем, чаще именно маленькие водоемы дают высокую концентрацию водорослей и токсинов, достаточную для отравления, а также выявленный некроз миокарда».

Старший научный сотрудник Петербургского научно-исследовательского центра экологической безопасности (входит в состав СПб ФИЦ РАН), кандидат химических наук Екатерина Чернова, ознакомившаяся с результатами вскрытия собаки, не решилась связывать гибель животного с отравлением сине-зелёными водорослями.



«Нет данных о присутствии достаточного количества биомассы токсигенных видов сине-зеленых водорослей в воде Финского залива в день происшествия (необходим анализ пробы воды) и не проанализировано содержимое желудка собаки на присутствие цианотоксинов, — отметила Чернова. — Кроме того, в протоколе вскрытия животного не отмечено присутствие водорослей в желудке. Отек головного мозга и повреждение миокарда, указанные в качестве непосредственных причин смерти, не характерны для острого отравления цианотоксинами. В протоколе также указано, что не исключается вирусная инфекция, что, на мой взгляд, является более вероятной причиной гибели животного».

В научной литературе, по словам Черновой, встречаются упоминания о смертельных отравлениях животных сине-зелёными водорослями. Вода представляет опасность в период цветения, когда кромка берега покрывается сине-зеленым или коричневато-красным цветом и выглядит так, как будто разлита краска. Картину дополняет неприятный «аромат» плесени.

«В последнее время из-за глобального потепления и загрязнения природной воды соединениями азота и фосфора подобные вредоносные «цветения» распространяются в водоемы более северных регионов, поэтому эта проблема становится актуальной и для нас. Кроме того, необходимо отметить, что цианотоксины опасны не только для животных, но и для человека», — отмечает химик.



Встречающиеся в наших водоёмах сине-зеленые водоросли способны выделять два типа цианотоксинов: нейротоксины и гепатотоксины. При отравлении нейротоксинами появляется повышенное слюноотделение, затрудненное дыхание, удушье, конвульсии, паралич, вплоть до летального исхода в течение 15–20 минут. Однако, если летальная доза не превышена, возможно полное восстановление. В случае отравления более распространенными гепатотоксинами наблюдаются диарея, упадок сил, отказ от еды, рвота, аллергические реакции кожи, боли в горле, кашель, зуд. Чаще всего к летальному исходу приводит хроническое воздействие в течение долгого времени, поскольку этот вид токсинов накапливается в организме, вызывая онкологические заболевания, поражение печени и почек.

«Безусловно, в водоемах с цветущей водой не рекомендуется купаться, ловить рыбу, плавать на лодке, разрешать детям и животным играть с водорослями, употреблять зараженную воду (даже после кипячения), — уточнила Чернова. — При попадании на кожу водорослей необходимо как можно скорее смыть их чистой водой и при появлении недомогания проконсультироваться с врачом».



Елена Ваганова, «Фонтанка.ру»