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В Петербурге раньше времени активизировались «сине-зелёные». Горожанам рассказали, как не стать их жертвой

Петербуржцам рассказали, как не стать жертвами сине-зелёных водорослей

О преждевременном цветении городской акватории в Петербурге заявил директор Института озероведения РАН Шамиль Поздняков днём 1 июня. Специалист рассказал, чем опасны сине-зелёные водоросли и что делать, если они попали в организм человека.

«В этом году ситуация несколько необычная. Несмотря на холодную весну, мы наблюдаем усиление цветения воды в отдельных водоёмах. На этот процесс влияют два фактора: увеличение температуры воды и поступление биогенных элементов (азота и фосфора). Поэтому сейчас ситуация в отдельных водоёмах напоминает ту, которую мы обычно наблюдаем в начале июля. Это не очень хорошо. Сине-зелёные водоросли выделяют токсины, которые вызывают экземы и отравления. У нас [таких случаев] не было, но мировая практика их знает», — объяснил Поздняков.

В связи с этим специалист подчеркнул, что лучше воздержаться от купания в зелёной воде с мелкими частицами водорослей. В случае, если она попала в организм, необходимо вызвать рвоту или выпить активированный уголь. Поздняков также посоветовал не выбирать для купания внутригородские водоёмы из-за цветения водорослей, а остановить свой выбор на Курортном районе Петербурга.

Ранее стало известно, какие пляжи в этом сезоне будут доступны для посещения и купания в Петербурге.

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Комментарии (2)

262370901
Очередной перл медалистов и краснодипломников "Запесочницы": " биогенных элементов (озота и фосфора)." Если элементов, то вероятно азота , если соединений, то может быть и озона, но, что значит "биогенных"?
perekuz
Понравилось слово "ОЗОТ". Браво, Фонтанка!
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