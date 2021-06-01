В Петербурге раньше времени активизировались «сине-зелёные». Горожанам рассказали, как не стать их жертвой

О преждевременном цветении городской акватории в Петербурге заявил директор Института озероведения РАН Шамиль Поздняков днём 1 июня. Специалист рассказал, чем опасны сине-зелёные водоросли и что делать, если они попали в организм человека.



«В этом году ситуация несколько необычная. Несмотря на холодную весну, мы наблюдаем усиление цветения воды в отдельных водоёмах. На этот процесс влияют два фактора: увеличение температуры воды и поступление биогенных элементов (азота и фосфора). Поэтому сейчас ситуация в отдельных водоёмах напоминает ту, которую мы обычно наблюдаем в начале июля. Это не очень хорошо. Сине-зелёные водоросли выделяют токсины, которые вызывают экземы и отравления. У нас [таких случаев] не было, но мировая практика их знает», — объяснил Поздняков.

