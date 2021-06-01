В Петербурге назвали городские пляжи, на которых можно купаться

«Осуществлён осмотр 26 пляжей, из них допущены — 15. Один — в Кронштадтском районе Петербурга, остальные — в Курортном», — сказал Ермаченков.



По его словам, решение о допуске на остальные будет принято в течение лета. Он также добавил, что с началом сезона за безопасность на территории пляжных зон будут отвечать спасательные посты.



Как уточнили специалисты, на пляжах, посещение которых в этом году доступно, купаться разрешено.



Как отметил начальник отдела благоустройства и экологии администрации Курортного района Петербурга Иван Уласеня, этим летом в распоряжении отдыхающих 82 гектара пляжных зон или 50 километров береговой линии вдоль акватории Финского залива. По его словам, большинство работ по подготовке уже выполнены. Среди них уборка, установка буев, определяющих места купания, оборудование зон для отдыха и так далее.

