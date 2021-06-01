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В Петербурге назвали городские пляжи, на которых можно купаться

В Петербурге из 26 пляжей к посещению допущены 15. Об этом 1 июня сообщил заместитель начальника Центра ГИМС МЧС России по городу Дмитрий Ермаченков.

«Осуществлён осмотр 26 пляжей, из них допущены — 15. Один — в Кронштадтском районе Петербурга, остальные — в Курортном», — сказал Ермаченков.

По его словам, решение о допуске на остальные будет принято в течение лета. Он также добавил, что с началом сезона за безопасность на территории пляжных зон будут отвечать спасательные посты.

Как уточнили специалисты, на пляжах, посещение которых в этом году доступно, купаться разрешено.

Как отметил начальник отдела благоустройства и экологии администрации Курортного района Петербурга Иван Уласеня, этим летом в распоряжении отдыхающих 82 гектара пляжных зон или 50 километров береговой линии вдоль акватории Финского залива. По его словам, большинство работ по подготовке уже выполнены. Среди них уборка, установка буев, определяющих места купания, оборудование зон для отдыха и так далее.

Как ранее писала «Фонтанка», благодаря жаркому маю в этом году петербуржцы открыли пляжный сезон раньше обычного.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (6)

Софокл Аристархович
А пляжи открыты к свободному посещению?.. или как обычно - для "своих"...
265897054
Можно плавать на любом водоёме, главное от города подальше. Зачем спасательные посты и буйки на Финском заливе?! Он мелкий. До глубины идти придется не меньше километра. Самое страшное когда плаваешь это моторные лодки и скутеры. Могут не заметить.
El_Belka
А таки шо, в Питере был жаркий май? О_О Где? Когда? Я шо, опять в этот день работала? )))
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