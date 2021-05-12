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Весенняя жара заставляет петербуржцев раздеваться. Безработные и отпускники прохлаждаются на городских пляжах

Петербуржцы оккупировали городские пляжи из-за жары

«Майское лето» второй день подряд заставляет петербуржцев избавляться от лишней одежды. Спасаясь от жаркой погоды, они массово оккупируют прибрежные зоны. Аншлаг на городских пляжах застал фотокорреспондент «Фонтанки». Правда, подобный отдых в разгар рабочего дня доступен только тем, кто не вынужден сидеть в офисе.

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
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Судя по снимкам, для отдыха под палящим солнцем большинство жителей города выбирают побережье Финского залива. Пляжная зона в парке 300-летия этим днём практически полностью заполнена отдыхающими. Некоторые решили выбраться к воде с детьми и домашними животными, а кто-то совмещает приятное с полезным, загорая с ноутбуком. Предпочитающие наслаждаться жарой в одиночестве располагаются в более уединённых местах. Любители водных прогулок выбирают экскурсии по петербургским рекам и каналам, а также заливу.

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Как сообщает ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус на своей странице в Facebook, 12 мая погоду в Петербурге продолжает определять гребень антициклона. Сегодняшний день пройдёт без дождей, а температурный фон останется заметно выше климатической нормы и будет соответствовать середине июля.

По словам специалиста, сегодня в городе столбики термометров поднимутся до 24 — 26 градусов. По данным главного синоптика Петербурга Александра Колесова, по состоянию на 14:00 в Северной столице уже побит температурный рекорд 1963 года.

В Ленинградской области максимальная температура в течение дня составит 28 градусов. Особенно жаркой погода покажется из-за юго-восточного ветра, скорость которого будет достигать всего 3 — 8 метров в секунду.

Леус также отметил, что минувший вторник был самым тёплым днём с начала весны в Петербурге.

После дождливых выходных в начале мая погода будто бы в насмешку подарила петербуржцам жару в первый рабочий день. Совсем скоро она снова сменит курс — станет прохладно и дождливо.

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

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Комментарии (2)

Piter Russo
Обнаженные ягодицы замелькали в садах, парках и пляжах города)
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