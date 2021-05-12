Судя по снимкам, для отдыха под палящим солнцем большинство жителей города выбирают побережье Финского залива. Пляжная зона в парке 300-летия этим днём практически полностью заполнена отдыхающими. Некоторые решили выбраться к воде с детьми и домашними животными, а кто-то совмещает приятное с полезным, загорая с ноутбуком. Предпочитающие наслаждаться жарой в одиночестве располагаются в более уединённых местах. Любители водных прогулок выбирают экскурсии по петербургским рекам и каналам, а также заливу.

Как сообщает ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус на своей странице в Facebook, 12 мая погоду в Петербурге продолжает определять гребень антициклона. Сегодняшний день пройдёт без дождей, а температурный фон останется заметно выше климатической нормы и будет соответствовать середине июля.



По словам специалиста, сегодня в городе столбики термометров поднимутся до 24 — 26 градусов. По данным главного синоптика Петербурга Александра Колесова, по состоянию на 14:00 в Северной столице уже побит температурный рекорд 1963 года.



В Ленинградской области максимальная температура в течение дня составит 28 градусов. Особенно жаркой погода покажется из-за юго-восточного ветра, скорость которого будет достигать всего 3 — 8 метров в секунду.



Леус также отметил, что минувший вторник был самым тёплым днём с начала весны в Петербурге.



После дождливых выходных в начале мая погода будто бы в насмешку подарила петербуржцам жару в первый рабочий день. Совсем скоро она снова сменит курс — станет прохладно и дождливо.

