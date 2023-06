В Питере плыть — быстро! Дан старт регистрации на гонку «ФОНТАНКА CUP»

Кубок по сапсёрфингу «Фонтанка CUP», учрежденный городским порталом «Фонтанка.ру», организован и проводится в рамках восьмого международного фестиваля сапсёрфинга «Фонтанка SUP», который пройдет в Петербурге 5 августа. Тысячи любителей сапсёрфинга пройдут по акваториям рек и каналов исторического центра Петербурга красочным карнавалом. Девиз фестиваля: «В Питере — плыть». Два года подряд фестиваль «Фонтанка SUP» становится победителем Национальной премии в области событийного туризма RUSSIAN EVENT AWARDS как «Лучшее уличное театрализованное представление и карнавал». SUP — от английского Stand up paddle — «стоящий с веслом». В России такую доску называют просто «сап» или «падлборд». Stand up paddle surfing — это популярный в мире и только набирающий обороты у нас вид водного спорта и отдыха, произошедший от классического сёрфинга. SUP стал незаменимым другом сёрферов в отсутствие волн, так как сёрфить можно по абсолютно гладкой воде, используя весло. Занятия сапсёрфингом по силам людям практически любого возраста и подготовки.