В Питере плыть — быстро! Дан старт регистрации на гонку «ФОНТАНКА CUP»

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Сильнейшие райдеры России и зарубежья поборются за кубок по сапсёрфингу «ФОНТАНКА CUP», учрежденный городским порталом «Фонтанка.ру». Уникальная спортивная гонка сапсёрферов состоится 5 августа в акваториях рек и каналов исторического Петербурга. Организаторы обещают высокий призовой фонд и гарантируют целый шквал драйва и эмоций.

«Фонтанка.ру»

Сёрферам, как и в прошлом году, предстоит преодолеть 7 500 метров на скорость по течению Фонтанки, пролететь Крюков канал и финишировать на канале Грибоедова у Итальянского моста. На прохождение дистанции дается 2 часа.

Гонка разделена на два дивизиона — «Профи» и «Любители». За призовой фонд и кубок «ФОНТАНКА CUP» в категории «Профи» будут состязаться спортсмены (мужчины и женщины) от 18 лет и старше на любом сапборде без ограничений.

В дивизионе «Любители» соревнуются мужчины и женщины 18 лет и старше на надувной сапдоске шириной не менее 80 см.

К слову, абсолютный рекорд по времени в гонке прошлого года у Артёма Измайлова — 47 минут, 51,2 секунды. Среди женщин «Профи» лучший результат у Любови Акатовой — 58:47,7. О том, как прошел кубок «ФОНТАНКА CUP — 2022», подробно можно прочитать здесь. Всего на старт в 2022-м вышли 160 райдеров.

Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В этом году организаторы ожидают участия около 300 спортсменов. Чтобы побороться за кубок «ФОНТАНКА CUP», нужно зарегистрироваться на официальном сайте события до 2 августа.

Обратите внимание: спортсменам обязательно нужна медицинская справка. Регистрация на соревнования платная. В стартовый пакет участника соревнований входят стартовый номер, медаль финишера гонки, футболка с фирменной символикой, подарки от партнеров, услуги камеры хранения и раздевалки. Кроме того, есть шанс побороться за призовой фонд.