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    Фонтанка SUP

    В Питере плыть — быстро! Дан старт регистрации на гонку «ФОНТАНКА CUP»

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    3 комментария
    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Сильнейшие райдеры России и зарубежья поборются за кубок по сапсёрфингу «ФОНТАНКА CUP», учрежденный городским порталом «Фонтанка.ру». Уникальная спортивная гонка сапсёрферов состоится 5 августа в акваториях рек и каналов исторического Петербурга. Организаторы обещают высокий призовой фонд и гарантируют целый шквал драйва и эмоций.

    «Фонтанка.ру»

    Сёрферам, как и в прошлом году, предстоит преодолеть 7 500 метров на скорость по течению Фонтанки, пролететь Крюков канал и финишировать на канале Грибоедова у Итальянского моста. На прохождение дистанции дается 2 часа.

    Гонка разделена на два дивизиона — «Профи» и «Любители». За призовой фонд и кубок «ФОНТАНКА CUP» в категории «Профи» будут состязаться спортсмены (мужчины и женщины) от 18 лет и старше на любом сапборде без ограничений.

    В дивизионе «Любители» соревнуются мужчины и женщины 18 лет и старше на надувной сапдоске шириной не менее 80 см.

    К слову, абсолютный рекорд по времени в гонке прошлого года у Артёма Измайлова — 47 минут, 51,2 секунды. Среди женщин «Профи» лучший результат у Любови Акатовой — 58:47,7. О том, как прошел кубок «ФОНТАНКА CUP — 2022», подробно можно прочитать здесь. Всего на старт в 2022-м вышли 160 райдеров.

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    В этом году организаторы ожидают участия около 300 спортсменов. Чтобы побороться за кубок «ФОНТАНКА CUP», нужно зарегистрироваться на официальном сайте события до 2 августа.

    Обратите внимание: спортсменам обязательно нужна медицинская справка. Регистрация на соревнования платная. В стартовый пакет участника соревнований входят стартовый номер, медаль финишера гонки, футболка с фирменной символикой, подарки от партнеров, услуги камеры хранения и раздевалки. Кроме того, есть шанс побороться за призовой фонд.

    Подробности и регистрация на гонку — на официальном сайте мероприятия

    За новостями о кубке «ФОНТАНКА CUP» следите в рубрике на «Фонтанке» и в официальной группе в «ВК».

    Фото: «Фонтанка.ру»

    Кубок по сапсёрфингу «Фонтанка CUP», учрежденный городским порталом «Фонтанка.ру», организован и проводится в рамках восьмого международного фестиваля сапсёрфинга «Фонтанка SUP», который пройдет в Петербурге 5 августа. Тысячи любителей сапсёрфинга пройдут по акваториям рек и каналов исторического центра Петербурга красочным карнавалом. Девиз фестиваля: «В Питере — плыть». Два года подряд фестиваль «Фонтанка SUP» становится победителем Национальной премии в области событийного туризма RUSSIAN EVENT AWARDS как «Лучшее уличное театрализованное представление и карнавал». SUP — от английского Stand up paddle — «стоящий с веслом». В России такую доску называют просто «сап» или «падлборд». Stand up paddle surfing — это популярный в мире и только набирающий обороты у нас вид водного спорта и отдыха, произошедший от классического сёрфинга. SUP стал незаменимым другом сёрферов в отсутствие волн, так как сёрфить можно по абсолютно гладкой воде, используя весло. Занятия сапсёрфингом по силам людям практически любого возраста и подготовки.

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