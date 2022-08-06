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    Фонтанка SUP

    Победители первого в истории «Фонтанка-CUP» получили свои призы

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    Стали известны призеры среди профессионалов первой в истории гонки на сапах «Фонтанка-CUP», которая прошла 6 августа.

    Первое место среди мужчин с результатом 47 минут 51,2 секунды занял Артем Измайлов (Санкт-Петербург). Серебро забрал Антон Бондарь (Санкт-Петербург, 49:27,3), бронзу — Виталий Дронов (Краснодар, 50:01,6). Среди девушек золото выиграла Любовь Акатова (Санкт-Петербург, 58:47,7), серберо — Мария Глухачева (Санкт-Петербург, 59:43,0), бронзу — Анастасия Леоненко (1:10:39,5).

    В любительском дивизионе заняли:

    Мужчин:

    1. Александр Клес (58:49,6, Санкт-Петербург)

    2. Александр Кулыгин (59:36,9, Санкт-Петербург)

    3. Роман Кантола (59:37,5, Санкт-Петербург)

    Женщины:

    1. Инна Кузенкова (1:05:33,4, Санкт-Петербург)

    2. Ирина Милованова (1:08:16,2, Санкт-Петербург)

    3. Алена Белая (Ивантеевка, Московская область, 1:10:25,8)

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    Отметим, что райдеры боролись не только за звание лучшего, но и за призы от партнеров кубка и денежные подарки. Лучший в категории «профи» получит 20 тысяч рублей, в категории «любители» — 10 тысяч. Кроме того, все победители, кроме медалей, дипломов и денежных призов получают подарки от Компания «EM Group» и принтерии «Ямайка».

    «Гонка прошла замечательно. Я рад, что спортивная часть вернулась на «Фонтанка SUP». Надеюсь, что спортсмены, которые участвовали сегодня в гонке, будут занимать высокие места не только в России, но в мире», — заявил главный судья «Фонтанка CUP» Денис Зинчук.

    Напомним, что всего в гонке участвовало 160 спортсменов. Они преодолели 7500 метров по воде.

    Международный фестиваль-карнавал «Фонтанка SUP» в седьмой раз организован и проводится городским порталом «Фонтанка.ру», в этом году при поддержке комитета по туризму Санкт-Петербурга. Девиз фестиваля: «В Питере — плыть».

    За годы существования фестиваль «Фонтанка SUP» стал одной из визитных карточек Северной столицы. Напомним, что в прошлом году на воду вышли более трех тысяч любителей сапсерфинга из 10 стран и более 80 городов.

    В 2021 году фестиваль «Фонтанка SUP» победил в X Национальной премии в области событийного туризма RUSSIAN EVENT AWARDS в номинации «Лучшее уличное театрализованное представление и карнавал».

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