Победители первого в истории «Фонтанка-CUP» получили свои призы

Стали известны призеры среди профессионалов первой в истории гонки на сапах «Фонтанка-CUP», которая прошла 6 августа.

Отметим, что райдеры боролись не только за звание лучшего, но и за призы от партнеров кубка и денежные подарки. Лучший в категории «профи» получит 20 тысяч рублей, в категории «любители» — 10 тысяч. Кроме того, все победители, кроме медалей, дипломов и денежных призов получают подарки от Компания «EM Group» и принтерии «Ямайка».

«Гонка прошла замечательно. Я рад, что спортивная часть вернулась на «Фонтанка SUP». Надеюсь, что спортсмены, которые участвовали сегодня в гонке, будут занимать высокие места не только в России, но в мире», — заявил главный судья «Фонтанка CUP» Денис Зинчук.



Напомним, что всего в гонке участвовало 160 спортсменов. Они преодолели 7500 метров по воде.

