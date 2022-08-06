Победители первого в истории «Фонтанка-CUP» получили свои призы

Стали известны призеры среди профессионалов первой в истории гонки на сапах «Фонтанка-CUP», которая прошла 6 августа.
Первое место среди мужчин с результатом 47 минут 51,2 секунды занял Артем Измайлов (Санкт-Петербург). Серебро забрал Антон Бондарь (Санкт-Петербург, 49:27,3), бронзу — Виталий Дронов (Краснодар, 50:01,6). Среди девушек золото выиграла Любовь Акатова (Санкт-Петербург, 58:47,7), серберо — Мария Глухачева (Санкт-Петербург, 59:43,0), бронзу — Анастасия Леоненко (1:10:39,5).
В любительском дивизионе заняли:
Мужчин:
1. Александр Клес (58:49,6, Санкт-Петербург)
2. Александр Кулыгин (59:36,9, Санкт-Петербург)
3. Роман Кантола (59:37,5, Санкт-Петербург)
Женщины:
1. Инна Кузенкова (1:05:33,4, Санкт-Петербург)
2. Ирина Милованова (1:08:16,2, Санкт-Петербург)
3. Алена Белая (Ивантеевка, Московская область, 1:10:25,8)
Отметим, что райдеры боролись не только за звание лучшего, но и за призы от партнеров кубка и денежные подарки. Лучший в категории «профи» получит 20 тысяч рублей, в категории «любители» — 10 тысяч. Кроме того, все победители, кроме медалей, дипломов и денежных призов получают подарки от Компания «EM Group» и принтерии «Ямайка».
«Гонка прошла замечательно. Я рад, что спортивная часть вернулась на «Фонтанка SUP». Надеюсь, что спортсмены, которые участвовали сегодня в гонке, будут занимать высокие места не только в России, но в мире», — заявил главный судья «Фонтанка CUP» Денис Зинчук.
Напомним, что всего в гонке участвовало 160 спортсменов. Они преодолели 7500 метров по воде.