Куда пойти 28 апреля — 1 мая: Фестиваль ледоколов, VOLKOV Manifest и лес сказок в Фонтанном доме

В Александринке — хореографическая «Пятилетка»

29–30 апреля, 16:00, 19:00

На Новой сцене Александринского театра в этот уик-энд пройдет V фестиваль современного танца «Пятилетка». В насыщенной программе — срез авторских поисков и экспериментов, вариативность хореографии петербургских постановщиков и артистов. В субботу в 19:00 в пространстве Медиацентра участники представят Проект solo soul (12+), состоящий из четырёх танцевальных диалогов и монологов — «Объектно-уязвимый разговор», «Сад», «Неточно размеченные ориентиры» и Do you love me John? Ещё две части — одна в 16:00, вторая в 19:00 — останутся на день закрытия. Сначала зрители познакомятся с танцевальным проектом «Двоеточие» (16+), а затем — с оставшимися в программе (12+) «историей о том, как исполнять главное соло своей собственной жизни» Stay Solo, «поэзией шага» «Посередине пути мы начинаем», зарисовкой «Подними правую руку» и танцем трёх женщин «Чудо».