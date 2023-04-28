Куда пойти 28 апреля — 1 мая: Фестиваль ледоколов, VOLKOV Manifest и лес сказок в Фонтанном доме

Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





По случаю начала майских праздников отдыхаем с размахом и вдыхаем полной грудью весну в воздухе. В эти дни город — одна большая сцена с фестивалями кораблей и мотоциклов, новыми выставками и лекциями о самом важном. В гиде собрали два десятка событий в музеях, театрах и на улицах Петербурга — то, что просто нельзя пропустить.

















Актуальное





Ледоколы, парусники, буксиры заполоняют Неву 29 апреля — 1 мая, 11:00–19:00, 0+

Одно из главных событий уик-энда — Фестиваль ледоколов. В течение трех дней на набережной Лейтенанта Шмидта будут пришвартованы суда «Владивосток», «Капитан Зарубин» и «Капитан Сорокин», ледокол-музей «Красин». Вход на палубы традиционно открыт. В субботу в 18:00 на Неве начнётся парусная регата, и десятки белоснежных судов пройдут по акватории. На следующий день в 14:30 гуляющие по набережным увидят Вальс буксиров — танец-парад самоходных судов, которые будут выпускать в небо фонтаны воды.



Фото: Огнев Михаил / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Байкеры врываются в новый сезон 29 апреля, 11:00, 0+

Официальный старт мотосезону в Петербурге даст Фестиваль #мотоГТО на Дворцовой площади. Байкеры и любители техники начнут собираться в центре к 11 утра, а после официального объявления об открытии сезона отправятся на мотопарад по центру. Пробег стартует в 15:00. К байкам и стендам мотоклубов до этого и после пускают всех.

В Александринке — хореографическая «Пятилетка» 29–30 апреля, 16:00, 19:00 На Новой сцене Александринского театра в этот уик-энд пройдет V фестиваль современного танца «Пятилетка». В насыщенной программе — срез авторских поисков и экспериментов, вариативность хореографии петербургских постановщиков и артистов. В субботу в 19:00 в пространстве Медиацентра участники представят Проект solo soul (12+), состоящий из четырёх танцевальных диалогов и монологов — «Объектно-уязвимый разговор», «Сад», «Неточно размеченные ориентиры» и Do you love me John? Ещё две части — одна в 16:00, вторая в 19:00 — останутся на день закрытия. Сначала зрители познакомятся с танцевальным проектом «Двоеточие» (16+), а затем — с оставшимися в программе (12+) «историей о том, как исполнять главное соло своей собственной жизни» Stay Solo, «поэзией шага» «Посередине пути мы начинаем», зарисовкой «Подними правую руку» и танцем трёх женщин «Чудо».



Фантастические герои открыли новое измерение в Фонтанном доме С 29 апреля до 4 июня, 0+

Петербургские художники в Фонтанном доме создали целую сказочную страну и населили её фантастическими персонажами. Героями игровой выставки-путешествия «Под крылом птицы Ремез» стали существа из произведений сказочника Алексея Ремизова. Он дружил с Анной Ахматовой и Николаем Гумилёвым и в начале XX века сумел превратить фольклорные мотивы в особую, чрезвычайно оригинальную и поэтическую тему своего творчества. Сейчас в Фонтанном доме вырос целый «ремизовский лес», в котором живут Волк-Самоглот, Кострома, Баба-яга, Медведь и другие необычные существа. У каждого — свои особенность и голос. На выставке от посетителей ждут максимального соучастия: рассматривать предметы и брать их в руки, придумывать новые термины, стать режиссером и одновременно артистом театра теней — не только можно, но и нужно. Пройти по сказочной вселенной можно как с сопровождением, так и самостоятельно.

















Узнать новое





В Маяковке поспорят о градозащите 28 апреля, 19:30, 16+

О разнице терминов «реставрация» и «воссоздание», работе властей с памятниками и проблемах в сфере градозащиты на встрече в библиотеке Маяковского в пятницу расскажет зампред Санкт-Петербургского городского отделения ВООПИиК Елена Резникова. Ей можно будет задать любые вопросы о работе и происходящем с памятниками в городе.



Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Планетарий 1» погрузит в тайны космоса 29 апреля, 6+

Библиотека «Планетарий 1» устраивает пятичасовой Астрономический фестиваль «Небо зовет!» Лекторы объяснят, как и когда лучше фотографировать Луну, чтобы получить профессиональные снимки, и познакомят с последними космическими новостями. Одна из них — о том, что, по последним данным, Млечный Путь может быть в два раза меньше, чем считалось недавно. Вход на фестиваль свободный.

Учёные снова развенчают мифы 29 и 30 апреля, 18+

Адепты науки и неоспоримых фактов собираются на профессиональном слёте, чтобы коллективно выступить против домыслов и кривотолков. Первый день лектория «Учёные против мифов» на этот раз посвящен биологии: на повестке — разговоры о тихоходках и вопросы появления новых видов. В воскресенье в сообществе будут спорить о вопросах вселенского масштаба, планетах и космических тайнах. Оба дня зрители из Петербурга присоединяются к трансляции по регистрации.



Фото: wikipedia.org Поделиться Поделиться





Мистика — в Доме радио 29 апреля, 15:00, 16+

На лекции ««Я была при Нём художницей…» София, лицо всех вещей: взгляд из восточного христианства» из цикла встреч «Опыт невозможного» в Доме радио выступает Максим Калинин. Исследователь истории арамейского языка и месопотамской христианской мистической традиции, он расскажет об опыте встречи с Божественным главных авторов греческой традиции и сирийских мистиков VII–VIII веков, а также о риске, который сопровождает откровение мистика. На встречу нужна регистрация.

Новая Голландия влюбит в цветы 1 мая, 16+



В пространстве «Сообщество» Новой Голландии в понедельник большой «Обмен растениями 2023». Смысл акции понятен из названия, при этом даже тем, кто не планирует отдавать своих зелёных питомцев в обмен на других, на рукотворном острове наверняка найдётся мероприятие по душе. Каждый час с 13:00 специалисты по уходу за растениями будут проводить мастер-классы. В 17:00 доцент кафедры осадочной геологии Института наук о Земле СПбГУ Сергей Снигиревский расскажет, что за редкие ископаемые растения ищут учёные в окрестностях Петербурга. На все лекции и ликбезы нужна регистрация.



















В музеях





Драгоценные мозаики перенесут в «Иную реальность» До 21 мая, 6+

Выставка необычной мозаики «Иная реальность: образ мира в искусстве русского модерна» открывается в Конюшенном флигеле Юсуповского дворца. Организаторы обещают возможность приобщиться к произведениям модерна, среди которых работы Густава Климта, Льва Бакста, Михаила Врубеля и других мастеров высочайшего уровня. В залах — феерия материалов: тут и смальта, и самоцветы, позолоченная проволока и бисер.



Фото: yusupov-palace.ru Поделиться Поделиться





«Росфото» знакомит со звездой «импрессионистской фотографии» До 18 июня, 12+

Виктор Ильин — казахстанский и петербургский фотограф с мировым именем, чьи снимки не раз признавались лучшими на конкурсах в Европе и Азии. Теперь с его работами петербургскую публику решили познакомить кураторы «Росфото» и хотя бы отчасти изменить тот факт, что за рубежом автор известнее, чем на родине. Для выставки «Виктор Ильин. Земля и небо» были отобраны сто четыре желатиносеребряных отпечатка, стиль которых можно условно обозначить как импрессионизм в фотографии. На каждом много «воздуха» и просторная земля, и это словно бы напоминание о том, что художественное видение мастера сформировали просторы Казахстана и Кыргызстана.



Предметы и воспоминания откроют Репина-педагога До 25 июня, 6+

Новая экспозиция в Музее-квартире Исаака Бродского посвящена педагогическому аспекту работы Ильи Репина и его дружбе с Исааком Бродским, который был одним из его любимых учеников в Академии художеств. По воспоминаниям современников, Репин преподавал в оригинальной манере: считал, что показывать характер работы нужно на своём примере, никогда детально не правил ошибки каждого студента и собирал аншлаги на лекциях. На выставке «Учитель и ученик. Репин и Бродский» посетители увидят личные вещи художников, а также уникальный альбом Репина 1898 года с рисунками и заметками из путешествия в Константинополь.



Фото: пресс-служба Музея Академии художеств Поделиться Поделиться





















Послушать музыку





«Бригадный подряд» обратится к «Сомнамбуле» 28 апреля, 20:00, 16+

«Бригадный подряд» привнесёт в этот месяц еще один повод для праздника, предложив отметить десятилетие альбома «Сомнамбула» — именно столько лет назад вышел самый прослушиваемый альбом коллектива. Чем не повод перепеть всё любимое на большом шоу, где также прозвучат и новые песни?

Lumen собирает на юбилее родных 28 апреля, 20:00, 16+

У группы Lumen большое событие — 25-летие существования. По такому случаю ребята приезжают в А2, чтобы на большом концерте встретиться с фанатами и «пройтись» по вехам, спев всё самое главное.



Фото: A2 Поделиться Поделиться





Rammstein и Pink Floyd звучат в А2 29 апреля, 16+

Пока в России зарубежных звёзд ждать не приходится, соскучившихся отчасти выручают концерты «по мотивам». В А2 на этих выходных таких сразу два: в субботу треки Rammstein в симфоническом исполнении играет Оркестр им. Тилля Линдеманна , в воскресенье на сцене — Pink Floyd Show , трибьют-концерт с главными композициями британцев.

VOLKOV Manifest проведёт в мир старины 29 апреля — 1 мая, 12+

Музыкальное осмысление «Фауста» с использованием экзотических инструментов и современных технологий, музыкальное сопровождение одноименного фильма от контрабасиста Владимира Волкова и вибрафониста Алексея Чижика, «День песни» с музыкой к стихам разных стран и эпох — всё это в программе VOLKOV Manifest. Фестиваль проектов музыканта Владимира Волкова превратит новое пространство «Чижик» на Фонтанке в современный концертный зал.



Фото: volkovmanifest.ru Поделиться Поделиться





Праздник джаза — в клубе Бутмана 30 апреля, 18:00, 6+

Международный день джаза в клубе Игоря Бутмана отмечают большим фестивалем. Программу открывает органное трио петербургского пианиста Андрея Зимовца. Вечер продолжится выступлением Stankov Jazz Band, а его кульминацией станет праздничный сет Mussorgsky Jazz Orchestra под управлением арт-директора клуба Сергея Богданова при участии специального гостя — Саши Алмазовой. Исполнительница известна среди любителей чувством стиля и любовью к соулу.

Acid Hasid представляет новое 1 мая, 15:00, 6+

Коллектив Acid Hasid известен яркими программами с музыкой разных стран мира и карнавальным звучанием. Новый сет исполнители представляют в Малом зале Филармонии уже в первый майский нерабочий понедельник. На этот раз в программу вошли 14 композиций, среди них — румынские, сербские, болгарские, македонские, турецкие, югославские народные танцы и сюиты.

















В театрах





Нелюбовь и надежда — от ученика Додина 28 апреля, 10+

На Большой сцене ТЮЗа им. Брянцева — премьерный показ спектакля Георгия Цнобиладзе «Собаки» по повести Константина Сергиенко «До свидания, овраг». Режиссёр — выпускник мастерской Льва Додина — взял за основу текст, написанный в 1979 году: главные его герои — животные, которых бросили люди. «Зритель может смотреть спектакль про собак, а может про людей, — говорит Цнобиладзе. — Главное, что это история о том, как всем сильно не хватает любви».



Фото с репетиции спектакля «Собаки» Фото: пресс-служба ТЮЗа им. А. А. Брянцева Поделиться Поделиться





Детективная классика и бенефис Талызиной — на сцене «Балтдома» 29 — 30 апреля, 19:00

На площадке «Балтийского дома» Театр Моссовета показывает два привозных спектакля. Первая на очереди одна из самых знаменитых французских комедийных пьес Роберта Тома «8 любящих женщин» (16+). Детектив о женщинах разного возраста и социального статуса, одном мужчине и убийстве в постановке Олеси Невмержицкой становится «психоделическим абсурд-ноктюрном с элементами черной комедии».



В воскресенье в театре зрителям покажут бенефис Валентины Талызиной в спектакле Игоря Яцко «Волки и овцы» (12+). Сюжет комедии разворачивается в небольшом русском губернском городе в 1870-е и сосредоточен на противостоянии молодой вдовы Купавиной и помещицы Мурзавецкой. Последнюю и играет Талызина.

«Карамболь» споëт с Буратино и откроет дверь в мир театра 30 апреля, 12:00, 6+

На сцене Дворца культуры им. Ленсовета детский музыкальный театр «Карамболь» возвращает зрителям классическую сказку. В мюзикле «Буратино» зазвучат мелодии Алексея Рыбникова, того самого, который написал музыку к советскому фильму, и стихи детского поэта Юрия Энтина — хорошо известные и новые. «Золотой ключик откроет волшебную дверцу в мир чуда, имя которому — Театр», — говорят в «Карамболе».



















На экранах





Лучшее от Линча покажет «Ленфильм» 28–30 апреля, 18+

На «Ленфильме» в этот уик-энд большая ретроспектива Дэвида Линча, и в кинозале каждый день показывают что-нибудь культовое. В пятницу, в 19:30, цикл откроется «Шоссе в никуда» — «нуаровым хоррором XXI века». Суббота будет посвящена приквелу к культовому сериалу «Твин Пикс» — полнометражке «Твин Пикс: Сквозь огонь», которая может быть более знакома некоторым в переводе «Огонь, иди со мной». В ленте рассказывается о последней неделе жизни Лоры Палмер и расследовании убийства другой девушки. Показ стартует в 20:00. На экраны 30 апреля в 15:10 вернут «Голову-ластик» — сюрреалистичную работу про город теней и ребёнка-мутанта.

«Волшебная флейта» стала киносказкой С 27 апреля, 6+

На экраны выходит дебютная лента немецкого режиссера Флориана Сигла по мотивам оперы Моцарта «Волшебная флейта». Продюсером проекта стал Роланд Эммерих, прославившийся фильмами «День независимости», «Послезавтра», «Годзилла». По сюжету 17-летний мальчик поступает в легендарную школу Моцарта в Альпах, похожую на Хогвартс, и случайно открывает проход в мир «Волшебной флейты», где борются добрый маг Зарастро и зловещая Царица ночи.



Автор: youtube.com/Наше кино

Режиссёр «Гоголя» покажет воскрешение умерших С 27 апреля, 6+

Режиссёр суперуспешной серии фильмов «Гоголь» Егор Баранов выпускает фильм «Возрождённые». Сюжет приоткрывает возможное будущее, и мотивы вновь фантастические. Зрители увидят мир, в котором Ватикан нашёл способ воскрешать умерших. Такая практика расколет мир на лагеря сторонников и противников вмешательства в нормальный ход вещей.

Байопик о Безосе через историю Amazon С 27 апреля, 12+

Для режиссёра Хоа Ле фильм «Безос. Человек, создавший Amazon» — не первая работа в жанре байопика. В 2015 году он дебютировал с фильмом «Мечтатель», в котором рассказал о начале творчества Уолта Диснея. В новой ленте он прослеживает, как торговая точка в гараже разрослась в крупнейшую бизнес-империю — Amazon, а её создатель стал одним из богатейших людей в мире.



Автор: youtube.com/Ракета Релизинг