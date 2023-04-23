На экранах — мюзикл «Волшебная флейта» от Роланда Эммериха

27 апреля в кино выходит мюзикл по мотивам знаменитой оперы Моцарта «Волшебная флейта». Это дебютный фильм немецкого режиссера Флориана Сигла. До этого Сигл учился игре на фаготе в мюнхенской консерватории. Продюсером фильма стал знаменитый Роланд Эммерих, прославившийся фильмами «День независимости», «Послезавтра», «Годзилла» и множеством других. Эммерих, как выяснилось, обожает «Волшебную флейту» и считает ее величайшей оперой из когда-либо написанных.
По сюжету, главный герой,
Строгого преподавателя школы сыграл
Матвей Пирогов