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    На экранах — мюзикл «Волшебная флейта» от Роланда Эммериха

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    Фото: nkino.ru /
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    27 апреля в кино выходит мюзикл по мотивам знаменитой оперы Моцарта «Волшебная флейта». Это дебютный фильм немецкого режиссера Флориана Сигла. До этого Сигл учился игре на фаготе в мюнхенской консерватории. Продюсером фильма стал знаменитый Роланд Эммерих, прославившийся фильмами «День независимости», «Послезавтра», «Годзилла» и множеством других. Эммерих, как выяснилось, обожает «Волшебную флейту» и считает ее величайшей оперой из когда-либо написанных.

    По сюжету, главный герой, 17-летний Тим Уокер (Джек Вульф, «Ведьмак») поступает в легендарную школу Моцарта в Альпах, похожую на Хогвартс. Там он случайно открывает проход в мир «Волшебной флейты», где борются добрый маг Зарастро и зловещая Царица ночи.

    Строгого преподавателя школы сыграл Ф. Мюррей Абрахам («Амадей»). А охотника Папагено — Иван Реон, которого зрители помнят по роли Рамси Болтона в «Игре престолов».

    6+

    Матвей Пирогов

    Фото: nkino.ru /

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