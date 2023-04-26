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    Контрабасист Владимир Волков приглашает петербуржцев на VOLKOV Manifest

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    Фестиваль проектов ставшего уже легендарным музыканта Владимира Волкова VOLKOV Manifest пройдет в Петербурге уже в девятый раз. В течение трех дней, с 29 апреля по 1 мая, поклонников ждет разнообразная культурная программа, в основе которой будет, конечно, джаз. Все пройдет в пространстве «Фонтанка, 69» (12+).

    Фото: volkovmanifest.ru/
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    Первый день фестиваля будет посвящен «Фаусту» — сначала со сцены прозвучит музыкальное осмысление 5 базовых искушений, где экзотические инструменты будут сочетаться с современными технологиями. Далее состоится выступление дуэта Владимира Волкова (контрабас) и Алексея Чижика (фортепиано/вибрафон), которые, как сообщают организаторы, «предстанут в роли таперов», озвучивая немой фильм «Фауст» 1926 года режиссера Фридриха Вильгельма Мурнау.

    Второй день VOLKOV Manifest пройдет под названием «День песни»: сначала будут исполнены произведения на стихи англо-американского поэта Т. С. Элиота, а затем трио Андрея Кондакова, Владимира Волкова и Гарика Багдасарьяна сыграет песни ленинградского композитора Валерия Гаврилина.

    Третий, заключительный, день фестиваля получил название «Этно-Фри». Его основная тема — джаз и его совмещение с другими направлениями музыки. Начнется он с трио в составе Владимира Волкова и московских импровизаторов Аркадия Пикунова (саксофоны) и Петра Ившина (барабаны, перкуссия), а закроет фестиваль этнический проект A Desert Nomad. Музыканты Игорь Лисов, Станислав Чигадаев, Семен Федотов и Владимир Волков исполнят композиции из альбома Чигадаева Loneliness.

    Словом, как и все предыдущие годы, поклонников петербургского джаза и лично таланта Волкова ждет настоящий праздник музыки.

    Полная программа на сайте фестиваля.

    Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

    Фото: volkovmanifest.ru/

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