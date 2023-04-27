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    Каким Репин был педагогом, расскажут в Музее-квартире Исаака Бродского

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    В рамках проекта «Учитель и ученик. Репин и Бродский» в Музее-квартире Исаака Бродского вы увидите уникальный альбом Репина 1898 года с рисунками и заметками из путешествия в Константинополь. Также вы узнаете, каким преподавателем был Илья Репин, увидите живопись и графику мастера, а также краски, кисти, личные вещи.

    Фото: пресс-служба Музея Академии художеств
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    Новая выставка в Музее-квартире Бродского посвящена педагогическому аспекту работы Ильи Репина и его дружбе с Исааком Бродским, который был одним из учеников его мастерской в Академии художеств. Репин стал профессором Академии и главой одной из живописных мастерских в 1894 году — конечно, у такого преподавателя постоянно был аншлаг. Музей Академии уточняет, что вместо положенных тридцати в мастерской Репина иногда было больше девяноста учеников, через неё прошли Игорь Грабарь, Филипп Малявин, Константин Сомов, Иван Билибин, Борис Кустодиев и многие другие мастера. Преподавательская манера Репина отличалась от того, что традиционно предполагала Академия, он говорил ученикам: «Искусство не терпит трафарета. Учитесь у больших мастеров, постигайте суть их искусства, но не заимствуйте их внешнюю манеру». Репин считал, что задача профессора — показывать характер работы на своём примере, а не заниматься скрупулезными правками вещей каждого отдельного студента. Это, конечно, артистический, художнический подход.

    При этом Репин не стремился привить ученикам свою манеру и мировосприятие и говорил, что они должны найти свой метод. Исаак Бродский стал одним из любимых учеников мастера — в том числе он бывал у него в «Пенатах», где Репин провёл последние тридцать лет. На выставке вы увидите палитру Бродского, которую художник, вероятно, оставил у Репина после одного из сеансов живописи.

    На экспозиции будут пейзажи, исполненные Репиным во время пенсионерской поездки за границу в 1874/75 годах, эскиз к картине «Какой простор» 1903 года, альбом с константинопольскими заметками и зарисовками.

    Фото: пресс-служба Музея Академии художеств
    Фото: пресс-служба Музея Академии художеств
    Фото: пресс-служба Музея Академии художеств
    Фото: пресс-служба Музея Академии художеств
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    Выставка «Учитель и ученик. Репин и Бродский» пройдёт с 27 апреля по 25 июня 2023 в Музее-квартире Исаака Бродского.

    6+

    Анастасия Семенович

    Фото: пресс-служба Музея Академии художеств

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