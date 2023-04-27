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    Фестиваль ледоколов, вальс буксиров и парусная регата откроют туристический сезон в Петербурге

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    Фестиваль ледоколов пройдет в Петербурге с 29 апреля по 1 мая на набережной Лейтенанта Шмидта. Подняться на борт знаменитых ледоколов «Владивосток», «Капитан Зарубин» и «Капитан Сорокин» можно будет 29 апреля с 12:15 до 18:30, 30 апреля с 11:00 до 18:30, 1 мая с 11:00 до 18:00. Зарегистрироваться на экскурсию можно по ссылке.

    В первый день фестиваля в 14:00 (сбор в 11:00) на Дворцовой площади стартует мотосезон. Сотни байкеров проедут по центральным улицам города. А вечером, в 18:00, в акватории Невы пройдет парусная регата — зрелищное шоу с участием десятков белоснежных судов.

    На следующий день, 30 апреля, во дворе Капеллы начнется Императорский полдень. После полуденного выстрела из пушки Петропавловской крепости откроется окно, обращенное в сторону Дворцовой площади, в нем появятся музыканты и дадут небольшой концерт. Если вы не сможете поместиться в небольшом дворике Капеллы — не печальтесь: концерт намерены сделать воскресной традицией на весь туристический сезон.

    В этот же день пройдет Вальс буксиров — уникальный танец самоходных судов, ставший визитной карточкой фестиваля. Начало в 14:30.

    6+

    Вход свободный.

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    Комментарии 1

    Гость27 Апр 2023 в 13:02
    Туристский сезон.
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