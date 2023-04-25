На форуме «Ученые против мифов» расскажут правду про черные дыры и тихоходки

Что общего между чупакаброй, Несси и снежным человеком? То, что они существуют. Правда, только в фантазиях и видениях, но это не мешает появляться новостям о том, что кого-то из этих криптидов видели. Два десятка ученых в течение двух дней, 29 и 30 апреля, на форуме «Ученые против мифов» будут бороться с этим мифом и с другими. Трансляцию можно смотреть платно, а можно можно бесплатно. 18+

В субботу будет биодень, то есть день, посвященный биологии. Например, будет лекция «Наномедведи, выживающие даже в космосе» — о тихоходках, микроскопических беспозвоночных. Они больше похожи на Пупсеня и Вупсеня из «Лунтика», то есть на жирную полусдувшуюся гусеницу. Но когда в 1770-х это существо описал (предварительно разглядев) немецкий пастор Гёце, то назвал его маленьким водяным медведем.

На лекции «В поисках переходных форм «между рыбой и птицей»» призадумаемся над аргументом креацианистов — дескать, а почему сейчас не появляются новые виды (и так ли это). Евгеника, селекция людей, стало чем-то неприличным, поскольку прочно ассоциировалась с нацистской Германией, но в 1980-е в Сингапуре власти призывали мужчин выбирать дам с высшим образованием. В надежде на то, что будет рождаться больше умников. Чем не евгеника?



А второй день будет посвящен космосу. Планету Венеру называли «сестрой Земли»: размер почти такой же, масса тоже, да и вообще относится к землеподобным. Но какая же она сестра, если там идут дожди из серной кислоты? Попутно развенчают мифы об экзопланетах, черных дырах и о быте космонавтов на МКС.

