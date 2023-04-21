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    В Юсуповском дворце покажут произведения модерна в мозаике

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    Выставку «Иная реальность: образ мира в искусстве русского модерна» составят работы в мозаике, посвящённые знаковым произведениям модерна.

    Фото: yusupov-palace.ru/
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    Экспозицию в Конюшенном флигеле Юсуповского дворца составят мозаики школы «Сад гранат». Организаторы обещают возможность приобщиться к произведениям модерна, которые находятся в России, и не только, среди которых работы Густава Климта, Льва Бакста, Михаила Врубеля и других мастеров. Обещают полную феерию материалов: смальту, самоцветы, позолоченную проволоку, бисер.

    Фото: yusupov-palace.ru/
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    Модерн — явление рубежа XIX–XX веков (не путать с модернизмом), также известен как ар-нуво, югендстиль и под другими названиями в разных странах. Общие черты «модернов» — текучие линии, декоративность, растительный орнамент. Модерн тяготеет к декоративно-прикладному началу, поэтому прочтение живописи модерна через мозаику логично. Ну а «Сад гранат» — известная российская профессиональная школа мозаики. На выставке будет также экскурсия об истории развития мозаики в России и в мире.

    Выставка «Иная реальность: образ мира в искусстве русского модерна» пройдёт в Конюшенном флигеле Юсуповского дворца с 22 апреля по 21 мая 2023 года.

    6+

    Анастасия Семенович

    Фото: yusupov-palace.ru/
    Фото: yusupov-palace.ru/

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