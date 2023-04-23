В прокате — байопик «Безос. Человек, создавший Amazon»

27 апреля на экранах — фильм «Безос. Человек, создавший Amazon». Режиссер Хоа Ле до этого уже работал в жанре биографической драмы: в 2015 году он дебютировал с фильмом «Мечтатель», в котором рассказал о начале творчества Уолта Диснея.



В новой картине он показывает старт карьеры Джеффа Безоса. Настоящее имя предпринимателя, датчанина по происхождению — Джеффри Престон Йоргенсен. В 1994 году он, успешный предприниматель, бросает свое дело, берет денег в долг у отца и создает свой проект: книжный интернет-магазин Amazon. То, что началось с ветхого гаража, к нашему времени становится огромной бизнес-империей, а Безос — одним из богатейших людей в мире. Как он преодолел сложности недостаточно развитого интернета и справился с конкурентами, книжным гигантом Barnes and Noble — рассказывается в фильме.