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    В прокате — байопик «Безос. Человек, создавший Amazon»

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    Фото: кадр из фильма
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    27 апреля на экранах — фильм «Безос. Человек, создавший Amazon». Режиссер Хоа Ле до этого уже работал в жанре биографической драмы: в 2015 году он дебютировал с фильмом «Мечтатель», в котором рассказал о начале творчества Уолта Диснея.

    В новой картине он показывает старт карьеры Джеффа Безоса. Настоящее имя предпринимателя, датчанина по происхождению — Джеффри Престон Йоргенсен. В 1994 году он, успешный предприниматель, бросает свое дело, берет денег в долг у отца и создает свой проект: книжный интернет-магазин Amazon. То, что началось с ветхого гаража, к нашему времени становится огромной бизнес-империей, а Безос — одним из богатейших людей в мире. Как он преодолел сложности недостаточно развитого интернета и справился с конкурентами, книжным гигантом Barnes and Noble — рассказывается в фильме.

    Безоса здесь сыграл актер Армандо Гутьеррез. Кстати, и сам предприниматель успел сняться в кино, засветившись в фильме «Стартрек: Бесконечность» в качестве инопланетянина.

    12+

    Матвей Пирогов

    Фото: кадр из фильма

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